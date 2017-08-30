50 пар одновременно поженились в День Конституции в Актобе

Секретами семейного счастья с молодоженами поделились 50 семейных пар, проживших вместе более 25 лет.

Посвященное Дню Конституции масштабное шествие состоялась сегодня на главном проспекте города Актобе - Абилкайыр хана, сообщает пресс-служба акима области.













Более 12 тысяч актюбинцев – представителей различных профессий прошли от площади Центрального стадиона до областного акимата. Здесь участники демонстрации присоединились к торжественному мероприятию, открывшемуся исполнением гимна Республики Казахстан.









- Мы сегодня отмечаем великий, самый главный праздник Казахстана. 22 года назад на общем референдуме казахстанцы приняли основной Закон - Конституцию нашей страны. За прошедшие годы Конституция Казахстана доказала свою жизненную силу. Благодаря Конституции развивается экономика страны, из года в год возрастает роль Казахстана на международной арене. Благодаря основному Закону, гарантирующему права и свободы граждан, в нашей многонациональной стране как единая семья, под единым шаныраком в мире и согласии проживают представители около 130 этносов. Все это демонстрирует стабильность и правильность политики, проводимой гарантом незыблемости Конституции -Президентом Нурсултаном Назарбаевым. От имени руководства области поздравляю с этим великим праздником, желаю здоровья и благополучия. Пусть процветает наш родной Казахстан! - обратился к собравшимся аким области Бердыбек Сапарбаев.









В рамках праздничного мероприятия перед облакиматом также состоялась единовременная торжественная регистрация брака 50 молодых влюбленных пар.









Аким области Бердыбек Сапарбаев и секретарь областного маслихата Сания Калдыгулова лично поздравили каждую новую семью и вручили свидетельства о регистрации брака.

Секретами семейного счастья с молодоженами поделились 50 семейных пар, проживших вместе более 25 лет. В их числе и чета Бахита и Ольги Избасаровых, празднующие 65-летие совместной жизни. Они вручили молодым символические подарки и дали слова напутствия. По-традиции молодожёны станцевали свадебный вальс и запустили в небо шары в форме сердец.





Мероприятие продолжилось хореографической постановкой и концертом мастеров искусств.



