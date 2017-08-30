В Талдыкоргане прошла неформальная встреча с жителями области

О реализации программы «Рухани жаңғыру», об итогах проводимых работ с начала года и основных приоритетов в деятельности местных исполнительных органов говорил аким Алматинской области Амандык Баталов, в ходе беседы с ветеранами и представителями творческой интеллигенции региона , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Приветствуя, присутствующих Амандык Баталов сначала выразил искреннюю признательность за вклад старшего поколения в жизнь общества. Далее глава региона остановился на вопросах социально-экономического развития области.









- Я могу вам достаточно долго приводит факты на цифрах,рассказыватьоб итогах разных отраслей жизни нашего региона. Но, сейчас я не вижу в этом необходимости. Так как все вы следите за пульсом области через газеты и телевидение. Я предлагаю вам открыто поговорить об области, о его достижениях, об предстоящих делах и о том, чего мы могли упустить, - призвал собравшихся к разговору Амандык Баталов.





– Вы знаете, что недавно Президент провел расширенное совещание с членами Кабинета министров и акимами областей в Боровом. Мы говорили о вопросах социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ. Наряду со своими коллегами я доложился главе государства о проводимой работе. Вместе с развитием аграрного сектора, Нурсултан Назарбаев отметил и важность развития туристической инфраструктуры на озере Алаколь.

Как известно, в этом году впервые за 25 лет в Ушарал приземлился самолет. Это стало возможным благодаря поддержке президента, мы открыли там современный аэропорт и наладили воздушную и наземную логистику – запустили железнодорожное сообщение. Кроме того, за три года мы смогли увеличить посевную площадь сахарной свеклы на 9 тысяч гектаров. К примеру в этом году мы ожидаем собрать более 300 тысяч тонн сладкого корня, - сказал Амандык Баталов.





Кроме того, во время беседы аким области затронул темы волнующее каждого жителя области. Таких как капитальный ремонт дорог, стройка новых объектов, газификация.

- В этом году ведется строительство 44 школ, 35 из которых будет введено в эксплуатацию до конца года, а 24 - ко Дню знаний. С привлечением механизмов государственно-частного партнерства активно развивается дошкольное образование, строятся детские сады. Имеются достижения и в других сферах деятельности. Пользуясь, случаеммне хотелось бы еще раз поблагодарить вас за поддержку и особо отметить ваш многолетний труд, способствующий успешному развитию региона. Уверен, что вы продолжите работать в этом направлении. Нам всегда важны ваши дельные советы, ваши знания и опыт, особенно в воспитании молодого поколения, что способствует эффективному решению важнейших задач, обозначенных в программе «Рухани жаңғыру», - отметил Амандык Баталов.









В свою очередь участники встречи поблагодарили за такую предоставляемую возможность. Также старейшины и представители интеллигенции, выразили свое мнение по ряду вопросов, каждое из которых было учтено главой региона.



