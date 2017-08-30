Рустем Кайдаров: Казахстанская армия - одна из лучших в СНГ

Способна ли наша армия защитить Казахстан от внешних угроз, противодействовать современным вызовам, терактам, отражать любые попытки дестабилизации ситуации и безопасности нашей страны? Имеют ли наши офицеры и военнослужащие для этого необходимую профессиональную подготовку? Об этом и другом читайте в интервью председателя президиума РОО «Совет генералов», генерал-майора юстиции Рустема Кайдарова специально для Zakon.kz





- Рустем Есимханович, расскажите, пожалуйста, как создавались Вооруженные силы Казахстана, в каком состоянии, на ваш взгляд, находится сегодня наша армия, наша обороноспособность, подготовка военных кадров? Стала ли наша армия действительно сильной и надежной за годы независ имости?





- Как вы знаете, 7 мая 1992 года глава государства Нурсултан Назарбаев, который является Верховным Главнокомандующим, подписал указ о создании национальных Вооруженных сил, поэтому 7 мая считается у нас праздником - Днем защитника Отечества. Что же лежало в основе создания оборонного ведомства?





Конечно, всякое говорят, вот, мол, на пустом месте создали и так далее, но это не так. Базой создания Вооруженных cил нашей страны были в основном войска советской 40-й отдельной общевойсковой армии. Помните легендарного генерал-лейтенанта Рябцева Анатолия Семеновича? Он был видным советским и казахстанским военачальником, несколько лет – с 1989 по 1992 год – командовал 40-ой армией, которая располагалась на территории Казахстана и Киргизии. И когда после распада Советского Союза из Москвы поступило указание вернуть 40-ую армию России, Рябцев сказал: «У меня есть свой президент». Таким образом, эта армия стала основой нашего оборонного ведомства.





Первым министром обороны независимого Казахстана глава государства назначил участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, «Халық Қаһарманы» Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова, а Анатолия Семеновича Рябцева – первым заместителем. Он так и остался в Алматы и умер в октябре 2013 года.





Кроме 40-й армии, в Вооруженные силы Казахстана вошли Силы воздушной обороны и Войска противовоздушной обороны, которые дислоцировались на территории нашей страны.





Армия является обязательным атрибутом любого государства. У нас в Конституции прямо написано, что защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого его гражданина. Граждане нашей страны несут воинскую службу в порядке и видах, установленных законом.





- У нас, в общем-то, небольшая армия. Можно ли защитить такую огромную страну как наша с такой маленькой армией?





- Конечно, такую огромную страну как наша невозможно защитить с такой немногочисленной армией, но с различными воинскими формированиями в виде террористических групп и другими современными вызовами мы вполне справимся. Главное, в отношении Казахстана нет выраженной внешней агрессии, и я не думаю, что на нас кто-нибудь когда-нибудь нападет, ведь практически все державы – и Китай, и Россия, и Америка, и Германия, Великобритания, Франция, Турция и другие страны центрально-азиатского региона заинтересованы в целости, сохранности и безопасности Казахстана. У нас существуют договора о совместной обороне со странами СНГ и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).





Армия ориентируется только на внешнюю угрозу, она не воюет против своего народа. Для борьбы с внутренней угрозой есть МВД и другие специальные подразделения, которые ответственны за общественный порядок и безопасность. Так вот, наша армия способна защитить Казахстан от внешних угроз, наша армия - одна из лучших в СНГ, она способна противодействовать современным вызовам, терактам, отразить любые попытки дестабилизации ситуации и безопасности нашей страны, наши офицеры и военнослужащие имеют необходимую профессиональную подготовку.





Мы не входим ни в какой военный блок, у нас политика миролюбивая - содержать в безопасности свою страну, свой народ, свою землю, свои богатства. Для этого у нас есть силы и средства, тыловое, кадровое обеспечение, государство на содержание армии денег не жалеет, выделяет столько, сколько нужно. Посмотрите, у нас полностью обновлена боевая техника, ничего советского уже не осталось, все свое, современное, новое.





О силе и мощи наших Вооруженных сил говорит и военный парад, который проводится по особым датам на полигоне Гвардейского гарнизона. Мы видим, как производятся боевые стрельбы из всех видов вооружения Сухопутных войск, как осуществляют реальные пуски ракет и бомбометание самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил, показывают учебные бои, а летчики-асы - высший пилотаж. Видим демонстрацию спецтехники военного, гражданского и двойного назначения, среди которых штабные, боевые, медицинские, поисково-спасательные машины, радиорелейные станции, снегоболотоход, образцы беспилотных летательных аппаратов. Видим приборы ночного видения для силовых структур, различные бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, видим, как наши солдаты выполняют задачи по поражению цели, как выполняют боевые задачи все рода войск, объединенные единым командованием. А корабли наших Военно-морских сил проводят боевые стрельбы в акватории Каспийского моря.





Все это говорит о высоком профессиональном мастерстве казахстанских бойцов, полевой, летной и морской выучке, показывает слаженность и взаимодействие различных соединений, частей и подразделений.





О том, какая сейчас у нас техника на вооружении, какова обученность солдат, сержантов, офицеров, генералов можно судить и по международным армейским играм, которые проводятся в разных странах мира и где наши команды всегда занимают ведущее место, входят в тройку лидеров, а это уже большой успех.





Армейские международные игры проводятся уже и в Казахстане, что красноречиво говорит о состоянии и возможностях наших Вооруженных сил. Причем проводятся уже второй год подряд на 40-й военной базе под Отаром и наши военнослужащие показывают высокие результаты. В этом году, к примеру, наши солдаты-снайперы по всем видам конкурса – «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Соревнование расчетов БПЛА» заняли первое место, оставив позади себя китайских, российских и белорусских военнослужащих.





Казахстанцы могли следить за играми в режиме реального времени, и мы видели, как участники конкурса показывали высокий уровень мастерства, физической выносливости и меткости. На протяжении всех этапов игр они состязались в точности стрельбы из пулемета, миномета, гранатомета и автомата, в скорости прохождения трассы с препятствиями. Наши команды хорошо выступили и в Китае, Азербайджане, Беларуси, где также в этом году проводились аналогичные армейские игры.





Армейские игры – уникальное мероприятие международного масштаба, которое мало чем отличается от крупнейших мировых спортивных первенств и мы провели их с честью, на самом высоком уровне, с участием почти двадцати государств - Азербайджана, Армении, Бангладеш, Беларуси, Венесуэлы, Греции, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Тайланда, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР. Как сказал министр обороны генерал-полковник Сакен Жасузаков, эти игры укрепляют международное сотрудничество, обмен опытом боевой подготовки, демонстрируют новое вооружение и обучение личного состава, вносят особый вклад в историю войск стран-участниц.





- Почему именно Отар был выбран для проведения международных армейских игр?





- Для этого здесь созданы все условия, силами Министерства обороны полностью подготовлена вся необходимая инфраструктура, в том числе социальная, построено необходимое количество жилья, функционируют все необходимые социально-культурные объекты – магазины, школы, детские сады и так далее. Из разрушенного после распада Советского Союза Отар превратился в процветающий военный городок, где созданы хорошие условия не только для военнослужащих, но и для членов их семей, для детишек.





Во-вторых, казахстанские военнослужащие уже накопили хороший опыт в этих соревнованиях, они активно и успешно участвуют в них с самого начала создания международных армейских игр. В-третьих, возможности Министерства обороны Казахстана сегодня очень большие и мы можем позволить себе проводить у себя мероприятия столь высокого уровня. С каждым годом крепнет материально-техническая и боевая мощь наших Вооруженных сил Казахстана.





Буквально в прошлом месяце прошло совместное заседание Министерства обороны и Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, в котором принял участие первый заместитель Премьер-министра Аскар Мамин. Рассматривался вопрос – как улучшить оборонные ведомства, оборонную промышленность. В Казахстане всегда было (и в советское время) много объектов оборонной промышленности и сейчас Министерство обороны дает Министерству оборонной промышленности государственный оборонный заказ, наше Министерство оборонной промышленности даже будет экспортировать свою продукцию в другие страны.





- Например?





- Например, в Семее на предприятиях оборонной промышленности выпускаются бронетехника и автотранспорт, в Уральске - морские боевые катера, причем очень хорошего качества, они показывают высокие образцы маневренности, возможностей и так далее. Поэтому у нас много вопросов, которые можно и нужно решать, развиваться, специалисты есть.





Этим летом заместитель министра обороны Талгат Мухтаров побывал в Америке, где было подписано соглашение с оборонным ведомством США на пять лет о взаимоотношениях Вооруженных сил Соединенных штатов Америки и Казахстана, в том числе речь шла о повышении квалификации наших офицеров, генералов. Оно и раньше было, но сейчас при новом президенте Америки это дело опять продлили и это хорошо. Мы не готовим армию для того, чтобы напасть на кого-то или отправить своих солдат в какую-то страну для участия в каких-то боевых действиях и так далее. Мы готовим армию к защите своей родины, поэтому отправляем своих военнослужащих на учебу за границу, чтобы они в совершенстве владели передовыми методами управления силами и средствами. Они у нас обучаются не только в Америке, Германии и так далее, но и в Москве. Я часто там бываю, встречаюсь с нашими слушателями, которые учатся в разных академиях Министерства обороны России, в том числе аэрокосмической направленности. Мы должны поддерживать обучение в Москве, ведь в космосе и наши спутники летают, они выполняют не только исследовательские работы, но и разведывательные и многие другие функции, поэтому у нас должны быть специалисты очень высокого класса, умеющие работать с современными высокочувствительными приборами, оборудованием и другой техникой.





- Рустем Есимханович, в последние годы к уголовной ответственности было привлечено немало офицеров высшего состава. Как получилось, что наши генералы оказались на скамье подсудимых?





- Было такое, к сожалению. Беда в том, что государство давало им возможность самим объявлять тендера на военный заказ, а это деньги и не малые. У казахов есть пословица, жолда алтын жатса, периштеде жолдан тайяды, что в переводе на русский язык означает, если на дороге будет лежать золото, то даже ангел собьется с пути.





Мы, Совет генералов, знали об этой проблеме и много лет писали письма в Правительство, Парламент, Совет Безопасности, в Администрацию Президента и просили изменить систему тендеров, чтобы Министерство обороны выступало в роли заказчика, в Правительство в роли исполнителя. То есть минобороны заказывает, а правительство исполняет. И вот этот вопрос решен, у нас создали Министерство оборонной промышленности, оно сейчас работает. Думаем, с образованием такого ведомства, коррупционные составляющие среди офицерского корпуса страны будут сведены до минимума. Ну, стыдобушка, когда генералов привлекают к уголовной ответственности за хищения.





Также мы много писали о том, чтобы при бюджетном комитете Парламента и при Совете Безопасности были нештатные военные эксперты из числа генералов в отставке. У нас, в Совете генералов, есть генералы всех родов войск и они при решении вопроса, допустим, об оснастке, закупке боевой техники могут выступать в качестве профессиональных экспертов и давать свои заключения - точные, грамотные, обоснованные, объяснить, нужно это или не нужно, в каком объеме и какая именно техника нужна. Это, думаю, тоже предотвратит распил государственных денег, поправит положение дел в борьбе с коррупцией. Так что нам нужно шире использовать возможности бывших руководителей партийных, хозяйственных, армейских, силовых и правоохранительных органов, у которых есть совесть, порядочность, честность, требовательность.





Мне очень стыдно, когда люди спрашивают меня, как это генерал совершил хищение, прикарманил деньги государства.





А он злоупотребил своим служебным положением, присвоил себе средства, которые государство дало ему на модернизацию техники, купил вместо этого некачественное оружие, некачественное обмундирование, некачественную обувь, некачественные парашюты, оптические приборы, некачественные продукты питания, строит некачественные объекты и так далее. Словом, наживается, ищет жирный кусок себе в карман. Такого в армии, как и во всем нашем обществе, быть не должно.





- Вы часто говорите о необходимости воспитания чувства патриотизма и преданности Родине у подрастающего поколения. Что для этого делает непосредственно Совет генералов?





- У нас в этом плане проводится большая работа как среди студентов и учащейся молодежи, так и среди школьников, в том числе среди детей военнослужащих. В последние годы мы большой упор делаем на воспитание чувства патриотизма на конкретных примерах, на наших Героях и батырах, прославивших своими мужественными, геройскими поступками и подвигами свой народ, свою страну.





К примеру, в конце 2015 года представители Совета генералов торжественно передали Центральному Музею Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве бронзовый бюст легендарного летчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Бегельдинова Талгата Якубековича. Бюст оформлен как дар Совета генералов Казахстана Залу Славы. Такие мероприятия и события не только увековечивают память наших Героев, но и служит хорошим методом патриотического воспитания, вызывают у молодежи чувство гордости за своих славных предков, за свою страну, за свою землю. В СССР дважды Героев Советского Союза было всего 65 человек, из них четверо – казахстанцы и все они летчики. Это Павлов, Луганский, Беда и Бегельдинов. Из них трое штурмовики, и один только Павлов был летчиком-истребителем. И первым мы сделали бюст Талгата Якубековича. Теперь хотим установить в московском музее бюст всех наших четырех героев-летчиков, а также бюст Сагадата Нурмагамбетова, который брал бункер Гитлера. Мы первая постсоветская страна, которая установила бюст своего Героя в Зале Славы в Москве после распада СССР. Это тоже играет на патриотическое воспитание. Без пропаганды верности присяге и патриотического воспитания не будет Родины, без этого некому будет ее защищать. Также мы создали более 500 фильмов о героях Советского Союза, казахстанцах, чтобы подрастающее поколение знало их, гордилось ими, подражало им.





Также проводятся всякие плановые работы, мероприятия, так что о патриотическом воспитании населения мы никогда не забываем. Хотелось бы, чтобы в этом большом деле более активно участвовали не только Совет генералов и департаменты по делам обороны на местах, но и другие госорганы.





Торгын Нурсеитова















