Маршрут пробега проходил с набережной реки Каратал до парка Жастар, где и проходили основные праздничные мероприятия ко Дню Конституции.

Более сотни автомобилей колонной проехались по улицам Талдыкоргана в честь Дня Конституции. Таким образом активная молодежь города выразили свою дань и уважение к Основному Закону , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Автопробег организован местными автоклубами при поддержке акимата города Талдыкорган. А главной целью автопробега стала агитация безопасности движения. Водители не просто ездили по улицам города, но и поздравляли горожан Днем конституции и призывали их к соблюдению правил дорожного движения.





- Поздравляю всех казахтанцев с днем Конституции! Сегодняшнее мероприятие, проходящее под эгидой праздника призывает всех талдыкорганцев соблюдать элементарные правила безопасности на дороге. Ведь через пару дней в школах начнутся занятия, и маленькие детишки будут проходить через дороги – а мы знаем, что это небезопасно. Поэтому мы призываем водителей и пешеходов соблюдать правила и быть бдительнее, - отметил один из организаторов мероприятия Кайрат Абдрахман.





В свою очередь жители с восторгом смотрели на парад машин. Помимо этого прислушались к словам правопорядочных водителей.





- Очень красиво, все машины с атрибутами символики Казахстана. Думаю, такие автопробеги привлекают внимания. Мы очень рады, что молодежь проводят такие акции, это говорит о том, что им не безразлична судьба страны. Они не только сами соблюдают закон, но и учат подрастающее поколение,- говорит жительница города Дина Калыбаева.





Напомним, что маршрут пробега проходил с набережной реки Каратал до парка Жастар, где и проходили основные праздничные мероприятия по случаю Дня Конституции. Здесь для горожан и гостей города была представлена яркое и колоритное театрализованное представление. Режиссеры окунули зрителей в историю великих предков и их первых законотворческих актов. Затем горожан с праздником поздравил заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар.





- Основной Закон начинается со слов: «Мы – народ Казахстана!». В них отражена наша главная ценность – единство многоэтничного и многоконфессионального народа страны. Становление нашего динамично развивающегося государства неразрывно связано с именем первого Президента. Благодаря его политической воле Казахстан отказался от четвертого в мире по своей мощности ядерного арсенала, выбрав путь мирного развития. Сегодня Казахстан – признанный лидер Центральной Азии, площадка мирных переговоров крупнейших международных мероприятий. Конституция является основой экономического развития и духовной модернизации нашей страны. Наша главная задача – реализовать на практике весь потенциал, заложенный в нашем Основном законе", - отметил замакима.





Затем торжественная часть мероприятия продолжилось концертной программой исполнителей народного фольклорно-этнографического ансамбля «Талдықорғанәуендері», областной филармонии имени Суюнбая. Кроме того, любители активного отдыха смогли принять участие в различных спортивных соревнованиях.







