Столичных жителей предупреждают о сильной жаре до +32-34 градусов
30 августа 2017, 16:30
Штормовое предупреждение распространил по Астане Комитет по ЧС.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» 31 августа 2017 года днем ожидается жара до 32-34°С, в связи с чем возможны угрозы степного пожара, сообщает Zakon.kz
Также ДЧС призывает соблюдать осторожность на воде.
Фото: YouTube
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