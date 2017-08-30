Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Столичных жителей предупреждают о сильной жаре до +32-34 градусов

30 августа 2017, 16:30

Штормовое предупреждение распространил по Астане Комитет по ЧС.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» 31 августа 2017 года днем ожидается жара до 32-34°С, в связи с чем возможны угрозы степного пожара, сообщает Zakon.kz

Также ДЧС призывает соблюдать осторожность на воде.

Фото: YouTube


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...