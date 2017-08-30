В Индии за трое суток погибли 60 младенцев
30 августа 2017, 16:35
Самой распространенной причиной детской смертности стал энцефалит.
В больнице медицинского колледжа BRD в индийском городе Горакхпур, штат Уттар-Прадеш, за последние трое суток зафиксирована высокая смертность среди младенцев, многие из которых сразу после рождения попали в реанимацию, передает Росбалт.
По данным телеканал NDTV, с субботы по вторник здесь сообщили о гибели не менее, чем 61 ребенка. Самой распространенной причиной детской смертности стал энцефалит, который за последние сутки унес жизни 19 детей, остальные скончались по другим, неназванным, причинам.
Всего же с начала текущего года в больнице, где лечат детей с серьезными инфекционными заболеваниями, скончались более 1,2 тыс. пациентов.
При этом в середине августа вспышка смертности в медучреждении была вызвана совсем не инфекциями, а нехваткой кислородных баллонов — за неделю погибли более 70 детей. Глава больницы после этого был уволен, а власти штата начали расследование. Родители погибших детей считают, что причиной высокой смертности и в остальных случаях является неадекватный уровень медуслуг.
Фото: fotki.yandex.ru
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