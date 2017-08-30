Уральские бабули скинулись и сами отремонтировали дорогу
30 августа 2017, 16:43
Снимки бабушек с лопатами уже облетели Рунет.
Пожилые жительницы деревни Средний Бугалыш Красноуфимского округа Свердловской области скинулись по 500 рублей на грузовик с щебнем и самостоятельно отремонтировали улицу Заречная. Об этом пишет «Комсомольская правда на Урале».
В подтверждение сделанному, в соцсетях, по данным издания, появились снимки бабушек с лопатами и помогавших им мужчин, а также дороги с огромными промоинами. Однако после звонка журналиста в администрацию Красноуфимского района фотографии удалили.
«В июле 2017 года дорога находилась в удовлетворительном состоянии, с учетом повышенного количества выпавших осадков», — заявили чиновники. По их словам, деньги на ремонт дорог в Среднем Бугалыше и окрестностях этой деревни выделялись в 2016 году. В нынешнем году бюджетных средств на это не нашли.
14 июля жители Саратова рассказали о ямах в асфальте на улице Техническая, которые заполнили гипсовыми фигурками котов и присыпали сверху песком. По словам очевидцев, подобным образом дорогу ремонтировали и в прошлом году. В мэрии этот случай назвали проявлением креативности горожан и обещали починить дорогу как должно.
В мае сообщалось, что мэр Владимира Ольга Деева на встрече с жителями объяснила плохое состояние дорог в городе тем, что земля отторгает асфальт.
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