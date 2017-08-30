В Атырау в честь Дня Конституции открыли сезон сельскохозяйственных ярмарок

Свою продукцию представили более 20 крестьянских и фермерских хозяйств региона.

Овощи по цене на 15-20% ниже рыночных смогли приобрести жители Атырау на ярмарке, организованной в честь праздника – Дня конституции , сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.









Свою продукцию представили более 20 крестьянских и фермерских хозяйств региона. Всего было завезено более 10-ти тонн овощебахчевой продукции и более полтонны рыбы частиковых пород. Стоит отметить, что ежегодно в Атырауской области, благодаря поддержке государства, отмечается увеличение посевных площадей. На сегодня регион фактически не испытывает нехватки такой продукции, как лук, морковь, свекла, бахчевые.









Специалисты констатируют снижение импорта картофеля. В этом году уже произведено продукции в сельском хозяйстве на сумму 22,9 миллиарда тенге. В регионе активно развивается производство и переработка сельскохозяйственной продукции, растениеводство. Так под капельным орошением на сегодняшний день находятся 2 300 гектаров земли.





- Сегодняшней ярмаркой, приуроченной ко Дню Конституции, мы открываем традиционный сезон сельскохозяйственных ярмарок, которые будут продолжаться всю осень, - сообщил руководитель отдела предпринимательства и туризма г. Атырау Руслан Ибраев. - Сегодня мы планируем реализовать большой объем продукции и призываем всех товаропроизводителей региона принимать активное участие в последующих мероприятиях. Мы создаем условия как для сельхозпроизводителей, которые получают бесплатные места для реализации своей продукции на площадках рынка «Сарайшык», так и для потребителей, которые могут купить продукцию местного производства высокого качества, по доступным ценам. Любой производитель может использовать площадку коммунального рынка и реализовывать свою продукцию совершенно бесплатно. На сегодня рынок может предоставить предпринимателям весь комплекс торговых услуг – от складов до реализации.





Как рассказал Руслан Ибраев ярмарка сельскохозяйственной продукции местных производителей будет функционировать на площадках рынка «Сарайшык» на постоянной основе, до наступления холодов.





Фото: РСК







