Для казахстанских паломников в Мекке работает центр по оказанию медицинской помощи

В священном городе Мекке работает центр по оказанию медицинской помощи при Хадж-Миссии Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на muftyat.kz





Медицинский центр был открыт при участии руководителей отделов Духовного управления мусульман Казахстана под руководством главы Хадж-Миссии Бейбита Мырзагельдиева.





В этом году в период паломничества в священные города Мекку и Медину были доставлены 150 видов необходимых медикаментов.





В данном медицинском центре одновременно 5-6 человек могут получить назначенное врачами лечение.





Кроме этого, первую медицинскую помощь казахстанцам могут оказывать и в обустроенных для этого дополнительных помещениях. Также врачебной бригаде при Хадж-Миссии выделена машина скорой медицинской помощи, что позволяет своевременно посетить каждую хадж группу и проверить состояние паломников.





По словам Руслана Избасарова, руководителя казахстанской врачебной бригады, командированной в Саудовскую Аравию на период хаджа, к нашим семнадцати хадж-компаниям, осуществляющим перевозку паломников в оба конца, прикреплено по одному врачу и они должным образом выполняют свои обязанности, ежедневно проводят осмотры среди паломников, назначают людям, испытывающим какие-либо недомогания, необходимое лечение и предоставляют отчеты о выполненных работах непосредственно руководителю Хадж- Миссии.





- Хвала Аллаху, на сегодняшний день все идет хорошо, никаких внезапных происшествий нет, - говорит Руслан Избасаров. – У нас есть все условия для того, чтобы при необходимости можно было круглосуточно принимать наших паломников и оказывать им первую медицинскую помощь.





Напомним, известный врач Руслан Избасаров и в прошлом году был руководителем врачебной группы при Хадж-Миссии Казахстана и в прошлом году впервые за несколько лет среди наших паломников не было ни одного смертельного случая.





Конечно, это от многих факторов зависит, но и от профессионализма врачей тоже.























