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Для казахстанских паломников в Мекке работает центр по оказанию медицинской помощи

30 августа 2017, 17:21

Врачебной бригадой при Хадж-Миссии Казахстана руководит известный врач Руслан Избасаров.

В священном городе Мекке работает центр по оказанию медицинской помощи при Хадж-Миссии Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на muftyat.kz.

Медицинский центр был открыт при участии руководителей отделов Духовного управления мусульман Казахстана под руководством главы Хадж-Миссии Бейбита Мырзагельдиева.

В этом году в период паломничества в священные города Мекку и Медину были доставлены 150 видов необходимых медикаментов.

В данном медицинском центре одновременно 5-6 человек могут получить назначенное врачами лечение.

Кроме этого, первую медицинскую помощь казахстанцам могут оказывать и в обустроенных для этого дополнительных помещениях. Также врачебной бригаде при Хадж-Миссии выделена машина скорой медицинской помощи, что позволяет своевременно посетить каждую хадж группу и проверить состояние паломников.

По словам Руслана Избасарова, руководителя казахстанской врачебной бригады, командированной в Саудовскую Аравию на период хаджа, к нашим семнадцати хадж-компаниям, осуществляющим перевозку паломников в оба конца, прикреплено по одному врачу и они должным образом выполняют свои обязанности, ежедневно проводят осмотры среди паломников, назначают людям, испытывающим какие-либо недомогания, необходимое лечение и предоставляют отчеты о выполненных работах непосредственно руководителю Хадж- Миссии.

- Хвала Аллаху, на сегодняшний день все идет хорошо, никаких внезапных происшествий нет, - говорит Руслан Избасаров. – У нас есть все условия для того, чтобы при необходимости можно было круглосуточно принимать наших паломников и оказывать им первую медицинскую помощь.

Напомним, известный врач Руслан Избасаров и в прошлом году был руководителем врачебной группы при Хадж-Миссии Казахстана и в прошлом году впервые за несколько лет среди наших паломников не было ни одного смертельного случая.

Конечно, это от многих факторов зависит, но и от профессионализма врачей тоже.











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