Главная идея состоит в том, чтобы донести до зрителей значимость развития экономики Алматинской области.

Фильм о становлении Алматинской области презентовали в преддверии Дня Конституции. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Регионального филиала Службы центральных коммуникаций. Документальный фильм «Становление Алматинской области за годы Независимости», презентовали в областном дворце культуры имени Ильяса Жансугурова, где режиссеры картины Сергей Азимов и Владимир Рерих, рассказали о процессе создания фильма.





Основу и крепкий костяк, по словам режиссеров, создают жители региона, чья жизнь, так или иначе, повлияла на развитие области.





- Главная идея состоит в том, чтобы донести до зрителей значимость развития экономики Алматинской области, показать, как изменился Жетысу за 25 лет. И это благодаря людям трудящимся на совесть, а также поддержке главы региона. Все делается во благо области. У вас есть множество успехов и достижений, которыми можно и нужно искренне гордиться. К тому же, Алматинская область - это родина главы государства Нурсултана Назарбаева, - сказал заслуженный деятель РК, казахстанский кинорежиссер и документалист Сергей Азимов.





Отметим, что главными составляющими фильма являются оригинальные видеосъемки с использованием архивных видеоматериалов Телерадиокомплекса Президента РК. А также интервью краеведов, воспоминания известных людей с действительностью сегодняшнего дня, путем сочетания исторических фактов и художественной задумки авторов, и истории тех, кто является богатством области.









- Такие фильмы дарят людям «позитивный» цвет. По моему мнению, эта документальная лента, признание того, что 25 лет Независимости страны прошли не напрасно. Этот город не только точка на карте, но и место, где я родился. Поэтому этот проект очень теплый для меня. Ведь тут все родное. Я очень горд за Жетысу, - подчеркнул Владимир Рерих.





Отметим, что съемочный процесс длился 3 месяца. Однако, как признались создатели фильма, были операторские браки, из-за чего была необходимость переснять некоторые сцены. Все же сдать проект вовремя удалось, чем искренне горды авторы. Напомним, презентация фильма состоялась в преддверии дня Конституции РК.





Кинофильм «Становление Алматинской области за годы Независимости» после премьеры, можно будет посмотреть на местном телеканале «Жетысу» и в социальных сетях.



