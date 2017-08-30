Маленького принца Джорджа лично отведут в школу родители: Уильям и Кейт
30 августа 2017, 17:41
Учеба в элитной школе будет стоить порядка 23 тысяч долларов в год.
Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин намерены лично провести своего сына принца Джорджа в школу. Об этом сообщает Вести.ru со ссылкой на издание People.
Уже известно, что 4-летний Джордж отправится в элитную школу в лондонском районе Баттерси. Его первый учебный день запланирован на 7 сентября.
Учеба здесь будет стоить порядка 23 тысяч долларов в год. Учебное заведение находится недалек от Кенсингтонского дворца – всего в шести километрах.
Сообщается, что ранее принц посещал Westacre Montessori School в Норфолке, недалеко от резиденции герцога и герцогини Кембриджских, напоминает Газета.Ru.
Фото: deti.mail.ru
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