Маленького принца Джорджа лично отведут в школу родители: Уильям и Кейт

Учеба в элитной школе будет стоить порядка 23 тысяч долларов в год.

Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин намерены лично провести своего сына принца Джорджа в школу. Об этом сообщает Об этом сообщает Вести.ru со ссылкой на издание People.





Уже известно, что 4-летний Джордж отправится в элитную школу в лондонском районе Баттерси. Его первый учебный день запланирован на 7 сентября.





Учеба здесь будет стоить порядка 23 тысяч долларов в год. Учебное заведение находится недалек от Кенсингтонского дворца – всего в шести километрах.





Сообщается, что ранее принц посещал Westacre Montessori School в Норфолке, недалеко от резиденции герцога и герцогини Кембриджских, напоминает Газета.Ru.



