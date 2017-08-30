В Семее нашлась пропавшая 19-летняя Анастасия Семенова
30 августа 2017, 17:58
Спустя девять дней после исчезновения ее нашли стражи порядка.
Как сообщили волонтеры RINA.KZ — Семей, которые занимались поисками, девушка жива и невредима, передает корреспондент Устинка LIVE.
- К нам позвонила мама Анастасии и рассказала, что полицейские нашли ее дочь, - говорит лидер добровольческого движения Евгения Павел. - К счастью, все закончилось хорошо. Девушка уже дома. Больше никаких подробностей мы сообщить не можем.
Сама пропавшая в социальных сетях выложила пост и пояснила, что все это время была в Усть-Каменогорске.
- Поясняю, я находилась в Усть-Каменогорске на заработках - не тех, о которых большинство людей с узким мышлением думают. Параллельно занималась волонтерством, - пишет Настя. - Почему ушла и не предупредила? Опять же, тяжелая жизненная ситуация, от которой нужно было отвлечься, что я и сделала. Выражаю большую благодарность тем людям, которые занимались моими поисками.
Добавим, это второй случай в Семее, когда 19-летняя девушка без каких-либо объяснений и предупреждений уезжает на заработки в другой город.
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