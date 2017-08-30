Невестой "самого красивого преступника Америки" стала наследница империи Topshop

26-летняя наследница империи Topshop Хлоя Грин — состояние её отца оценивается в 3,8 миллиарда фунтов стерлингов — похвасталась кольцом с бриллиантом на своём безымянном пальце. Кольцо девушке, судя по всему, подарил её бойфренд — 33-летний Джереми Микс, заслуживший славу "самого красивого преступника Америки"

Снимки с кольцом девушка опубликовала в своих соцсетях. Все они сделаны во время отдыха пары в Майами. Как пишет Daily Mail, известие об отношениях пары произвело эффект разорвавшейся бомбы (когда появились фотографии, на которых Микс целует Хлою на яхте в Турции в июле), однако, похоже, влюблённые готовы выйти на новый уровень.





Джереми Микс прославился в 2014 году после того, как его снимок из полицейского участка в Стокгольме попал в Сеть. Он был арестован за торговлю оружием и приговорён к двум годам тюрьмы, но был выпущен досрочно. Обрушившейся на него славой Микс воспользовался на полную: стал покорять подиумы и обложки журналов, тусить со знаменитостями и даже закрутил роман с молодой миллиардершей, несмотря на то что до сих пор не развёлся с официальной супругой по имени Мелисса.