Казахстан занял 21 место на Летней Универсиаде-2017

В копилке нашей сборной 16 медалей: 3 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых.

В Тайбэе (Китай) завершилась Летняя Универсиада , сообщает , сообщает Sports.kz





По ее итогам Казахстан с 16 медалями (3 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых) расположился на 21 позиции в медальном зачете.





Также 16 медалей в копилке Турции, но она на 20-м месте по большему количеству серебряных наград.





Первое место заняла Япония — 101 (37-27-37), второе — Южная Корея — 82 (30-22-30), третье — Китайский Тайбэй — 90 (26-34-30).



