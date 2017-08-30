Казахстан занял 21 место на Летней Универсиаде-2017
30 августа 2017, 18:32
В копилке нашей сборной 16 медалей: 3 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых.
В Тайбэе (Китай) завершилась Летняя Универсиада, сообщает Sports.kz.
По ее итогам Казахстан с 16 медалями (3 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых) расположился на 21 позиции в медальном зачете.
Также 16 медалей в копилке Турции, но она на 20-м месте по большему количеству серебряных наград.
Первое место заняла Япония — 101 (37-27-37), второе — Южная Корея — 82 (30-22-30), третье — Китайский Тайбэй — 90 (26-34-30).
Фото: www.inform.kz
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