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В Киеве похитили корреспондента «Первого канала» Анну Курбатову

30 августа 2017, 18:40

В ее адрес уже поступали угрозы.

В Киеве похитили корреспондента «Первого канала» Анну Курбатову. Об этом сообщили в выпуске «Новостей» телеканала, передает Росбалт.

Прозвучала информация, что ее «увезли в неизвестном направлении» в центре города. О ее местонахождении в настоящее время ничего не известно, выйти с Курбатовой на связь не удается. На «Первом канале» однако заявили, что по их данным журналистку задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Как ранее сообщали СМИ, в ее адрес уже поступали угрозы. 26 августа Анну Курбатову внесли в базу «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информации и тенденциозное изложение событий».

Последний сюжет Курбатовой вышел в эфир 29 августа. Он был посваящен высылке с Украины испанских журналистов.

Фото: rosbalt.ru

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