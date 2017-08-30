В Киеве похитили корреспондента «Первого канала» Анну Курбатову
30 августа 2017, 18:40
В ее адрес уже поступали угрозы.
В Киеве похитили корреспондента «Первого канала» Анну Курбатову. Об этом сообщили в выпуске «Новостей» телеканала, передает Росбалт.
Прозвучала информация, что ее «увезли в неизвестном направлении» в центре города. О ее местонахождении в настоящее время ничего не известно, выйти с Курбатовой на связь не удается. На «Первом канале» однако заявили, что по их данным журналистку задержали сотрудники Службы безопасности Украины.
Как ранее сообщали СМИ, в ее адрес уже поступали угрозы. 26 августа Анну Курбатову внесли в базу «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информации и тенденциозное изложение событий».
Последний сюжет Курбатовой вышел в эфир 29 августа. Он был посваящен высылке с Украины испанских журналистов.
Фото: rosbalt.ru
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