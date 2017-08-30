В ее адрес уже поступали угрозы.

В Киеве похитили корреспондента «Первого канала» Анну Курбатову. Об этом сообщили в выпуске «Новостей» телеканала , передает , передает Росбалт





Прозвучала информация, что ее «увезли в неизвестном направлении» в центре города. О ее местонахождении в настоящее время ничего не известно, выйти с Курбатовой на связь не удается. На «Первом канале» однако заявили, что по их данным журналистку задержали сотрудники Службы безопасности Украины.





Как ранее сообщали СМИ, в ее адрес уже поступали угрозы. 26 августа Анну Курбатову внесли в базу «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информации и тенденциозное изложение событий».





Последний сюжет Курбатовой вышел в эфир 29 августа. Он был посваящен высылке с Украины испанских журналистов.



