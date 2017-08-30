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EXPO 2017: анонс мероприятий на 31 августа

30 августа 2017, 18:56

Что посмотреть на международной выставке в четверг.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Для посетителей выставки подготовлена программа.

В 08:30 состоится международный форум «Женщины за энергию будущего».

В мероприятии примут участие Государственный секретарь РК, председатель Национальной комиссии Гульшара Абдыкаликова, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова, вице-премьер Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова, вице-президент ЕБРР Бетси Нельсон, президент Глобального саммита женщин Ирен Нативидад, женщины - мировые лидеры в сфере «зеленой» экономики и альтернативной энергетики, представители государственных органов, а также казахстанская женская общественность.

На форуме будут обсуждаться роль и вклад женщин в продвижение инновационных идей в сфере альтернативной энергетики и зеленой экономики на основе эффективного партнерства государства, бизнес-сектора и гражданского общества, а также вопросы обеспечения устойчивого и инклюзивного роста в условиях перехода к «чистой» энергетике.
Вместе с тем, в рамках форума запланировано проведение двусторонних встреч Государственного секретаря Республики Казахстан ГульшарыАбдыкаликовой с главами зарубежных делегаций, а также состоятся пресс-конференции членов Национальной комиссии и зарубежных участников форума.

В 15:00 состоится празднование Национального дня Республики Кыргызстан. В мероприятии примет участие вице-премьер Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова.

Концертная программа Национального дня Кыргызской Республики отражает традиции, быт, культуру, а также будущее развитие Кыргызстана посредством музыкально-хореографических номеров. В концерте принимают участие государственные фольклорные и танцевальные коллективы, заслуженные деятели культуры и лауреаты международных конкурсов.

Национальный павильон Кыргызстана находится в Плазе Шелкового пути. Интерактивные экспозиции в павильоне знакомят посетителей с информацией о Кыргызской Республике, а также достижениях в области гидроэнергетики и проектах, направленных на обеспечение энергетической безопасности и развития экспортного потенциала страны.

Фото: expo2017astana.com


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