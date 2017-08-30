EXPO 2017: анонс мероприятий на 31 августа

Что посмотреть на международной выставке в четверг.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена программа.





В 08:30 состоится международный форум «Женщины за энергию будущего».





В мероприятии примут участие Государственный секретарь РК, председатель Национальной комиссии Гульшара Абдыкаликова, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова, вице-премьер Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова, вице-президент ЕБРР Бетси Нельсон, президент Глобального саммита женщин Ирен Нативидад, женщины - мировые лидеры в сфере «зеленой» экономики и альтернативной энергетики, представители государственных органов, а также казахстанская женская общественность.





На форуме будут обсуждаться роль и вклад женщин в продвижение инновационных идей в сфере альтернативной энергетики и зеленой экономики на основе эффективного партнерства государства, бизнес-сектора и гражданского общества, а также вопросы обеспечения устойчивого и инклюзивного роста в условиях перехода к «чистой» энергетике.

Вместе с тем, в рамках форума запланировано проведение двусторонних встреч Государственного секретаря Республики Казахстан ГульшарыАбдыкаликовой с главами зарубежных делегаций, а также состоятся пресс-конференции членов Национальной комиссии и зарубежных участников форума.





В 15:00 состоится празднование Национального дня Республики Кыргызстан. В мероприятии примет участие вице-премьер Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова.