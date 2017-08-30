Проект «100 новых лиц Казахстана» принимает заявки до 15 сентября

Редакция портала EL.KZу монумента «Байтерек» проводит оффлайн акцию приема заявок для участия в проекте «100 новых лиц Казахстана». На протяжении всего дня журналисты EL.KZ будут собирать уникальные истории успеха от жителей и гостей столицы.









Специально для проведения акции была разработана форма заявки, заполнив которую, человек автоматически становится участником проекта.









На данный момент собрано порядка 100 уникальных историй, которые в дальнейшем будут обработаны и опубликованы на сайте 100esim.el.kz. При этом стоит отметить, что на сегодняшний день на сайт поступило более 1900 заявок, 1000 из которых уже опубликованы на портале. Прием заявок для участия в проекте завершится 15 сентября текущего года.





«Нас радует, что сегодня очень много заявок поступило из регионов. Так получается, что гости столицы, решившие посетить монумент «Байтерек», представляют практически все области нашей бескрайней родины, поэтому и охват заявок впечатляет. Эта акция в очередной раз показывает, что участником проекта может стать совершенно любой гражданин нашей страны, вне зависимости от социального статуса и сферы деятельности. Со своей стороны, мы можем заверить, что все поступившие сегодня заявки в письменном виде в ближайшее время будут обработаны и размещены на сайте 100esim.el.kz. Для написания полной истории успеха у нас имеются контактные данные героев», - рассказал один из организаторов акции ответственный редактор портала EL.KZ Олег Рябченко.





О проекте «100 новых лиц Казахстана»

Для привлечения внимания общества к истории современников Глава государства Нурсултан Назарбаев предложил запустить проект «100 новых лиц Казахстана». Эта инициатива направлена на решение трех задач: показать обществу реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан, создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и популяризации наших выдающихся современников, создать не только общенациональные, но и региональные проекты





«100 новых лиц».

Кто войдет в список 100 новых лиц Казахстана? Все герои проекта – наши современники, обладающие огромным энтузиазмом и желанием развиваться и идти к своей мечте. Все эти люди добились значительного успеха и внесли неоценимый вклад в развитие нашего общества. Это стало возможным благодаря их упорному труду, знаниям и таланту. На личном примере они демонстрируют настоящий образец для подражания тысячам соотечественников. Эти истории успеха убедительнее любой статистики. Мы расскажем казахстанцам жизненный путь каждого из них. Подобные герои живут среди нас, цель проекта - найти их и рассказать их истории.

Как подать заявку для участия в проекте «100 новых лиц Казахстана»?





Если Вы знаете людей, чей жизненный путь и успехи вдохновляют Вас или же Вы сами являетесь таким человеком, то у Вас есть возможность поделиться историей успеха. Для этого необходимо зайти на сайт 100esim.el.kz и заполнить форму заявки.



