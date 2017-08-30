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Журналистку Анну Курбатову депортируют из Украины

30 августа 2017, 19:57

Курбатову обвинили, в том, что та «позорит Украину».

В Службе безопасности Украины заявляют, что корреспондент российского «Первого канала» будет депортирована в РФ, передает Росбалт.

«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

При этом она обвинила Курбатову в том, что та «позорит Украину».

«Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — заявила Гитлянская.

Как известно, ранее СМИ заявили о «похищении» журналистки «Первого канала» Анны Курбатовой в Киеве. Правда, ведущая «Новостей» телеканала сделала предположение, что она задержана сотрудниками СБУ.

Как сообщает «Украинская правда», в Нацполиции Украины заявили, что к ним никто не обращался с заявлениями о похищении Курбатовой, но они проверяют эту информацию.

Несколькими днями ранее Анну Курбатову внесли в базу сайта «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информации и тенденциозное изложение событий».

Последний сюжет Курбатовой о высылке с Украины испанских журналистов вышел в эфир на «Первом канале» 29 августа.

Фото: s15.stc.all.kpcdn.net

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