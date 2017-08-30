Журналистку Анну Курбатову депортируют из Украины
30 августа 2017, 19:57
Курбатову обвинили, в том, что та «позорит Украину».
В Службе безопасности Украины заявляют, что корреспондент российского «Первого канала» будет депортирована в РФ, передает Росбалт.
«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
При этом она обвинила Курбатову в том, что та «позорит Украину».
«Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», — заявила Гитлянская.
Как известно, ранее СМИ заявили о «похищении» журналистки «Первого канала» Анны Курбатовой в Киеве. Правда, ведущая «Новостей» телеканала сделала предположение, что она задержана сотрудниками СБУ.
Как сообщает «Украинская правда», в Нацполиции Украины заявили, что к ним никто не обращался с заявлениями о похищении Курбатовой, но они проверяют эту информацию.
Несколькими днями ранее Анну Курбатову внесли в базу сайта «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информации и тенденциозное изложение событий».
Последний сюжет Курбатовой о высылке с Украины испанских журналистов вышел в эфир на «Первом канале» 29 августа.
Фото: s15.stc.all.kpcdn.net
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