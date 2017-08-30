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Жара не отступает: в нескольких областях РК объявлено штормовое предупреждение

30 августа 2017, 20:10

Местами температура повыситься до 41 градуса.

Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.

«31 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер 15-20 м/с.Также 31 августа на территории Мангистауской области днем местами ожидается сильная жара до 41 градусов, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 м/с. В Атырауской области ожидается сильная жара 35-39 градусов, в городе Атырау днем 31 августа ожидается сильная жара 37-39 градусов», - отмечается в сообщении.


Фото: uraldaily.ru



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