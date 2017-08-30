Группа «Грибы» больше не будет давать концерты
30 августа 2017, 20:24
Сейчас в Одессе мы даем, получается, последний концерт», — сообщил Бардаш.
Украинская хип-хоп-группа «Грибы» перестанет давать концерты после 2017 года. Об этом фронтмен коллектива Юрий Бардаш объявил на выступлении в Одессе, передает The Flow.
«Так случилось, что группа заканчивает концертную деятельность в этом году, 31 декабря. Сейчас в Одессе мы даем, получается, последний концерт», — сообщил Бардаш.
В Одессе «Грибы» выступили 25 августа. До конца 2017-го коллектив планирует отыграть 15 концертов, сообщается на их странице во «ВКонтакте». Выступления состоятся, в частности, в Москве, Киеве, Лондоне, Берлине и Минске.
Коллектив «Грибы» был основан в 2016 году. В марте 2017-го группа выпустила сингл «Тает лед» и клип на него. Музыкальное видео за несколько недель набрало более 10 миллионов просмотров и стало вирусным. На композицию было создано множество пародий. Трек «Тает лед» вошел в единственный студийный альбом «Грибов» «Дом на колесах ч. 1».
Фото: i.ytimg.com
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