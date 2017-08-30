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Как москвичи поздравили казахстанцев с Днем Конституции

30 августа 2017, 20:48

Хотя люди говорили на не знакомом им языке, теплоты и искренности в их словах было не меньше.

Москвичи поздравили казахстанцев с Днем Конституции и от всей души желали здоровья, добра и счастья братскому народу. Они записали свои пожелания на видео, которое распространило Посольство РК в России, передает Zakon.kz

«Примите наши искренние поздравления с праздником - Днем Конституции Республики Казахстан», - такие пожелания прозвучали из уст москвичей в преддверии казахстанского праздника. Причем поздравления на Чистопрудном бульваре звучали по-казахски.

Хотя люди говорили на не знакомом им языке, теплоты и искренности в их словах было не меньше.

Стоит отметить, Казахстан и Россию связывают тесные исторические и культурные отношения. В этом году исполнилось 25 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами.




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