Как москвичи поздравили казахстанцев с Днем Конституции

Москвичи поздравили казахстанцев с Днем Конституции и от всей души желали здоровья, добра и счастья братскому народу. Они записали свои пожелания на видео, которое распространило Посольство РК в России, передает передает Zakon.kz





«Примите наши искренние поздравления с праздником - Днем Конституции Республики Казахстан», - такие пожелания прозвучали из уст москвичей в преддверии казахстанского праздника. Причем поздравления на Чистопрудном бульваре звучали по-казахски.





Хотя люди говорили на не знакомом им языке, теплоты и искренности в их словах было не меньше.





Стоит отметить, Казахстан и Россию связывают тесные исторические и культурные отношения. В этом году исполнилось 25 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами.