"Барыс" одержал третью победу в четырех домашних матчах КХЛ

Столичный "Барыс", обыграв нижегородское "Торпедо", одержал третью победу в четырех домашних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает сообщает Vesti.kz





Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.





Хоккеисты "Барыса" вышли вперед на девятой минуте благодаря шайбе Талгата Жайлауова, который реализовал большинство. Однако на пятой минуте второго периода гости ответили тем же. Автором шайбы стал Денис Баранцев.





Вновь выйти вперед казахстанской команде удалось на 38-й минуте. Причем произошло это благодаря индивидуальным действиям канадского защитника Даррена Дица. Но нижегородцы, заработав еще одно большинство, во второй раз в матче восстановили "статус-кво". Однако уже в одной из следующих атак Найджел Доус забросил третью шайбу в ворота "Торпедо", а уже в самой концовке матча точку поставил Кевин Даллмэн. Ему удалось отправить шайбу в пустые ворота соперника.





Благодаря этой победе в активе "Барыса" стало девять очков, что позволило подняться на третье место в Восточной конференции. У "Торпедо", которое до этой игры занимало третью строчку на Западе, осталось семь баллов.





Напомним, что в первом матче нового сезона "Барыс" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0, затем потерпел поражение от рижского "Динамо" - 3:5 и взял верх над череповецкой "Северсталью" - 4:3.



