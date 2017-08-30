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Учёные разрешили больше есть

30 августа 2017, 21:27

Среднее содержание жиров в организме человека можно повысить до 35%.

По итогам ежегодного конгресса Европейского общества кардиологов учёные рекомендовали пересмотреть нормы содержания жиров и углеводов в рационе питания человека. Кардиологи из Университета Макмастера в Канаде пришли к выводу, что определёнными нормами и ограничениями в употреблении жиров можно пренебречь, сообщает Life.ru.

"Не рекомендуется ограничивать потребление жиров менее чем на 30 процентов от общего потребления энергии", - отметили исследователи из Университета Макмастера.

Учёные утверждают, что долю содержания жиров в суточном рационе следует довести до 35 процентов, значительно повысив при этом качество потребляемой пищи.

Фото: foodandhealth.ru

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