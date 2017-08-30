Учёные разрешили больше есть

Среднее содержание жиров в организме человека можно повысить до 35%.

По итогам ежегодного конгресса Европейского общества кардиологов учёные рекомендовали пересмотреть нормы содержания жиров и углеводов в рационе питания человека. Кардиологи из Университета Макмастера в Канаде пришли к выводу, что определёнными нормами и ограничениями в употреблении жиров можно пренебречь , сообщает , сообщает Life.ru.





"Не рекомендуется ограничивать потребление жиров менее чем на 30 процентов от общего потребления энергии", - отметили исследователи из Университета Макмастера.





Учёные утверждают, что долю содержания жиров в суточном рационе следует довести до 35 процентов, значительно повысив при этом качество потребляемой пищи.



