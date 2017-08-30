Вот как принцесса Диана выглядела бы сегодня в 56 лет

На протяжении большей части своей жизни принцесса Диана была самой известной женщиной в мире.

Она зарекомендовала себя как истинная принцесса и покровительница народа. Ее любили миллионы людей не только в ее королевстве, но и за его пределами.





Нам остается только гадать, что произошло на самом деле в тот день, когда жизнь Дианы трагически оборвалась в автокатастрофе 31 августа 1997 года.









Хотя Леди Ди получила свой титул принцессы, благодаря браку с наследным принцем, в ней изначально была королевская кровь по линии рождения, восходящей к Марии Стюарт.









Ее свадьба с принцем Чарльзом стала событием мирового масштаба.













Великолепное свадебное платье принцессы Дианы было расшито 10 000 жемчужин, а длина его шлейфа составила почти 8 метров.

За этой свадьбой следили 750 миллионов человек во всем мире.









Принцесса Диана всегда была примером изящества и целостности, несмотря на то, что постоянно находилась под пристальным взором общественности.









Как общественный деятель, она постоянно призывала бороться с депрессией и булимией.













Кроме того, Леди Ди одной из первых стала оказывать благотворительную помощь людям с ВИЧ/СПИД.









Вот что сама Диана говорила об этом: “ВИЧ не делает людей опасными. Вы можете спокойно подать им руку или обнять их. Видит Бог, им это необходимо”.

После смерти принцессы ее обручальное кольцо перешло к сыну Уильяму, который передал его своей жене Кейт Миддлтон.













Ее сыновья первыми из наследных принцев начали посещать дошкольные учреждения за пределами дворца, потому что Диана всегда хотела, чтобы они жили обычной жизнью.









Она постоянно брала детей с собой в путешествия, а также возила на экскурсии в Диснейленд.









К сожалению, правление принцессы было недолгим. Жизнь Леди Ди трагически оборвалась во время автокатастрофы в Париже.













К тому моменту Диана уже лишилась своего титула после развода с Чарльзом в 1996 году, но это не помешало миллионам людей глубоко соболезновать ее смерти.













С помощью программы компьютерного старения можно увидеть, как принцесса Диана выглядела бы сегодня, если бы осталась жива.













1 июля 2017 года Леди Ди исполнилось бы 56 лет.













Вне всякого сомнения, принцесса Диана встретила бы этот возраст с тем же изяществом, которое отличало ее на протяжении всей жизни.



