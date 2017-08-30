Гаражи и хозяйственные постройки горели в Алматы по ул.Шевченко

Крупныи пожар произошел в Алматы по улице Шевченко, (в районе пересечения с Розыбакиева) около дома 147. Как выяснилось позже загорелись гаражи и хозяйственные постройки , сообщили в Департаменте по ЧС города.





Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 19.12.