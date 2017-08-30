Гаражи и хозяйственные постройки горели в Алматы по ул.Шевченко
30 августа 2017, 22:26
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Крупныи пожар произошел в Алматы по улице Шевченко, (в районе пересечения с Розыбакиева) около дома 147. Как выяснилось позже загорелись гаражи и хозяйственные постройки, сообщили в Департаменте по ЧС города.
Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 19.12.
К моменту прибытия пожарных постройки горели открытым пламенем. В ликвидации пожара задействовано четыре единицы техники и 14 человек личного состава. "Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На ликвидацию пожара задействовано 27 человек личного состава и 7 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.
Фото: Facebook, Instagram
Видео: Sputniknews.kz
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