Мейвезеру подарили боксерскую грушу с изображением поверженного МакГрегора
30 августа 2017, 22:39
Бой, напомним, закончился победой Мейвезера техническим нокаутом в 10 раунде.
После победы Мейвезера бизнесмен и меценат Тимофей Кургин, возглавляющий подразделение ТМТ в России (TMTRUSSIA), подарил своему другу забавный сувенир — каплевидную грушу с изображением проигравшего Конора Макгрегора, сообщает Росбалт.
В интервью «Матч-ТВ» Тимофей Кургин рассказал, что во время боя переживал за Мейвезера.
«Он поблагодарил, но сказал, что расстроился из-за того, что заставил меня переживать: „Почему ты беспокоился? Я же профессионал, я просчитал его“, — приводит слова Мейвезера Кургин. — Конор вышел с ринга, поблагодарил всех, кто был рядом, я поблагодарил его за бой. Он выглядел абсолютно позитивным — совсем другой человек по сравнению с тем, каким он был до боя. Но видно, что устал, что пришлось потерпеть, что физически он был потрясен».
Фото: Росбалт
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com