Мейвезеру подарили боксерскую грушу с изображением поверженного МакГрегора

В интервью «Матч-ТВ» Тимофей Кургин рассказал, что во время боя переживал за Мейвезера.





«Он поблагодарил, но сказал, что расстроился из-за того, что заставил меня переживать: „Почему ты беспокоился? Я же профессионал, я просчитал его“, — приводит слова Мейвезера Кургин. — Конор вышел с ринга, поблагодарил всех, кто был рядом, я поблагодарил его за бой. Он выглядел абсолютно позитивным — совсем другой человек по сравнению с тем, каким он был до боя. Но видно, что устал, что пришлось потерпеть, что физически он был потрясен».