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В Астане прошел гала-концерт «ЭКСПО-ға Оңтүстіктен ән шашу!»

30 августа 2017, 22:49

На открытии мероприятия аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

Сегодня в столичном центральном концертном зале «Казахстан», в рамках Дней Южно-Казахстанской области в Астане, для широкой общественности прошел гала-концерт мастеров искусств области «ЭКСПО-ға Оңтүстіктен ән шашу!», сообщает пресс-служба акима ЮКО.



На открытии мероприятия аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев. Он поздравил всех жителей и гостей города Астаны с Днем Конституции.



В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РК Е.Досаев, Министр труда и социальной защиты населения РК Т.Дуйсенова, министр культуры и спорта А.Мухамедиулы, министр иностранных дел К. Абдрахманов, Председатель Верховного суда РК К.Мами, председатель правления АО «Самрук-Казына» У.Шукеев, заместитель акима города Астаны Е.Аманшаев, депутаты Сената Парламента РК и послы зарубежных стран в Казахстане, а также общественные деятели, которые в свою очередь были почетными гостями этого вечера.





В концерте приняли участие около 1000 мастеров искусств и культуры. На сцене центрального концертного зала выступили танцевальные ансамбли «Казына», «Шамсинур», «Тумар», «Шаттық», а также артисты областной филармонии имени Ш.Калдаякова, которые исполнили музыкально-хореографическую композицию «Тіршіліктің бастауы - Қазығұрт».







Наряду с этим, на сцене выступили оркестр казахских народных инструментов «Сугур» областной филармонии им. Ш. Калдаякова, симфонический оркестр областного театра оперы и балета, эстрадный джазовый ансамбль «Х-бэнд», а также исполнены попурри из песен Ш.Калдаякова. Кроме того, прозвучали традиционные народные песни, а также парад теноров и сопрано в исполнении победителей республиканских, международных конкурсов, исполнивших композицию Б.Сердалина «Түркістаным-Тұраным».







Вместе с тем, на гала-концерте выступила заслуженная артистка Республики Казахстан, уроженка Южно-Казахстанской области Алтынай Жорабаева, исполнив песню «Елімнің жүрегі - Астана». В завершении концертной программы прозвучала песня «Мәңгілік ел».









Наряду с этим, особое впечатление произвели 600 юных домристов синхронно исполнив кюй Курмангазы «Балбырауын».







Фото: Мырзалиев Самат


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