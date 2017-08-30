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В Китае жених подарил возлюбленной букет мясных цветов

30 августа 2017, 22:57

Как оказалось, девушка очень любит мясо.

Житель китайского города Чанчунь выбрал необычный способ сделать предложение своей девушке. Молодой человек заказал для возлюбленной цветочный букет из говядины. Му Сияо решился на такой поступок, потому что мясо – любимое блюдо дамы его сердца, сообщает Mirror.

Парень предложил возлюбленной выйти за него замуж в канун китайского аналога Дня святого Валентина.






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