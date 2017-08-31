Два BMW и Toyota Lucida столкнулись в темном переулке на окраине Алматы

Крупное ДТП с участием трех авто произошло в Алматы на пересечении улиц Лавренева и Домбровского. В результате аварии пострадал водитель одного из BMW, его с черепно-мозговой травмой доставили в больницу , передает , передает Zakon.kz





Со слов участников ДТП, автомобиль BMW 5 двигался в западном направлении по улице Домбровского и выезжал на улицу Лавренева. Другои автомобиль BMW, но уже 7 серии двигался в северном направлении по улице Лавренева. В южном направление двигалась Toyota Lucida. По одной из версий автомашина BMW стояла на перекрестке и пропускала Toyota Lucida, по другой версии автомобиль выскочил перед BMW 7 и водитель вырулил на встречку и там предположительно столкнулся с BMW 5. Получился двойной удар. После чего автомобиль вылетел с дороги.





BMW 5 въехал в Toyota Lucida.





Возможно столкновение трех машин произошло по воле судьбы, возможно виноват один участник ДТП или все... Между водителями до сих пор идут споры. Рассудят их только сотрудники полиции, которым еще предстоит выяснить все подробности случившегося.