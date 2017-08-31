Велогонщик «Астаны» стал победителем 11 этапа «Вуэльты»
31 августа 2017, 00:31
Казахстанская команда выиграла второй этап на многодневке.
Гонщик "Астаны" Мигель Анхель Лопес стал победителем 11 этапа многодневной велогонки "Вуэльта" в Испании, передает корреспондент Vesti.kz.
Колумбиец преодолел 187,5 километра от Лорки до Обсерватории Калар Альто за пять часов, девять минут и девять секунд. На финише Лопес на 14 секунд опередил лидера Sky Криса Фрума и экс-капитана "Астаны" Винченцо Нибали, который сейчас выступает за Bahrain Merida.
В топ-20 на этапе вошли еще два гонщика "Астаны". На 14-й позиции финишировал испанец Пелло Бильбао, а следом за ним - Фабио Ару, ставший 15-м.
Победа Лопеса этала для "Астаны" второй на текущей "Вуэльте". Ранее пятый этап выиграл казахстанец Алексей Луценко.
В общем зачете "Вуэльты" по-прежнему лидирует Фрум, который опережает Нибали и колумбийца Эстебана Чавеса из Orica-Sport. На седьмой позиции располагается Ару, а на десятой - Лопес.
Фото: пресс-службы
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