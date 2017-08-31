Навальный с «Дошираком» превратился в мем
31 августа 2017, 00:38
Снимок сделан фотографом Евгением Фельдманом, освещающим избирательную кампанию Навального.
Внимание пользователей социальных сетей привлекла фотография с Алексеем Навальным, который в перерывах конференции предвыборных штабов в Калужской области решил перекусить лапшой типа «Доширак». Юзеры опубликовали десятки фотожаб с политиком, представив, при каких еще обстоятельствах он мог бы так же подкрепиться, передает Lenta.ru
Одна из самых масштабных фотошоп-битв с Навальным в главной роли развернулась в паблике «Лентач» во «ВКонтакте».
Впрочем, мемы генерировали и другие пользователи. Некоторые вспомнили о «неверном парне» и усадили Навального на остановку с грустным Киану Ривзом, а затем на Железный трон из «Игры престолов».
Снимок сделан фотографом Евгением Фельдманом, освещающим избирательную кампанию Навального. В подписи к фото он пояснил, что оппозиционер не ест перед выступлениями, а после — обед уже заканчивается. «И он находит "Доширак". Говорит, привык к нему во время административных арестов», — пояснил Фельдман в Facebook.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875608-144e36da562ba9c30df1f9c68b27cba3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...