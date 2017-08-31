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Британский министр лично поздравил казахстанцев с Днем Конституции

31 августа 2017, 00:54

Поздравляю ваc с этим особым днем!, - сказал министр.

Министр по делам Европы и Америки сэр Алан Данкан поздравил казахстанцев с Днем Конституции, будучи в Астане, передает Zakon.kz

«Я очень рад быть здесь в Астане, рядом с Байтереком, который символизирует поразительный прогресс, достигнутый вашей страной за последние 25 лет. В особенности я рад быть здесь в такой благоприятный день, когда 22 года назад вы проголосовали за принятие новой Конституции. Поздравляю ваc с этим особым днем!», - сказал министр.

Он также отметил, что рад побывать на ЭКСПО. Это поразительный международный успех. «Рад, что павильон Великобритании сыграл важную роль в этой успешной выставке».

Министр также добавил, что с нетерпением ждет встречи с Премьер-министром и министром иностранных дел. «Мы обсудим наши значимые и прочные двусторонние отношения. Наша беседа будет достаточно открытой, включая тему прав человека. Также мы рады таким расширяющимся торговым отношениям. 25 лет стране, 22 года Конституции, я счастлив быть сегодня в Астане, чтобы отметить важность отношений между Великобританией и Казахстаном! Поздравляю вас с Днем Конституции!», - сказал Данкан.



Фото: Facebook

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