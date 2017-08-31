Что необходимо знать налогоплательщику о порядке применения ККМ с ФПД

ДГД по Карагандинской области напоминает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 645 Налогового кодекса при осуществлении на территории Республики Казахстан отдельных видов деятельности, установленных Правительством Республики Казахстан, индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, за исключением налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, обязаны обеспечить применение контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее - ККМ с ФПД) с 1 января 2016 года.

При этом постановлением Правительства РК от 30 декабря 2015 года № 1129 утвержден перечень 10 отдельных видов деятельности по применению таких контрольно-кассовых машин. Постановление введено в действие с 1 января 2016 года.

Также постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 1393 юридическим лицом, обеспечивающим передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в налоговые органы по сетям телекоммуникаций общего пользования, определен оператор фискальных данных АО «Казахтелеком» (далее - ОФД).

Для этого ОФД реализовал веб-ресурс ОФД www.oofd.kz. На веб-ресурсе налогоплательщиком осуществляется процедура регистрации налогоплательщика, подключения ККМ с ФПД к серверу АО «Казахтелеком», управление ККМ с ФПД.

Действия налогоплательщика при регистрации контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных

В соответствии со статьей 646 Налогового кодекса постановке на учет в налоговых органах по месту использования ККМ подлежат технически исправные контрольно-кассовые машины, модели которых включены в государственный реестр, если иное не установлено настоящим пунктом.

При постановке на учет в налоговых органах контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных налогоплательщик представляет в налоговый орган:

1) налоговое заявление о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе;

2) контрольно-кассовую машину, содержащую сведения о налогоплательщике;

3) паспорт завода-изготовителя контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных;

4) пронумерованные, прошнурованные, заверенные подписью и (или) печатью налогоплательщика книги учета

наличных денег и товарных чеков;

5) копию договора, заключенного с оператором фискальных данных по предоставлению услуг связи для осуществления передачи данных о денежных расчетах в налоговые органы.

Постановка на учет в налоговом органе ККМ производится с присвоением регистрационного номера ККМ и выдачей регистрационной карточки ККМ в течение трех рабочих дней со дня подачи налогоплательщиком налогового заявления о постановке на учет ККМ в налоговом органе.

Действия налогоплательщика по переходу на контрольно-кассовую машину с функцией фиксации и (или) передачи данных:

1. Подать заявку для получения электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) на сайте электронного правительстваили в отделениях ЦОН (получение ЭЦП с портала или на flash-карту в отделении ЦОН).

2. Приобрести ККМ с ФПД в ЦТО. В ЦТО или АО «Казахтелеком» получить сим-карту, для работы в беспроводном режиме.

3. Зарегистрироваться на веб-ресурсе ОФД www.oofd.kz в личном кабинете налогоплательщика (путем внесения своих регистрационных данных).

4. Подписать с помощью ЭЦП, сохранить и распечатать договор на оказание услуг ОФД, который представляется в налоговые органы при постановке на учет ККМ с ФПД.

5. Поставить ККМ с ФПД на учет в налоговые органы.

6. Активировать ККМ с ФПД, уже зарегистрированную в налоговых органах.

7. Подать заявку на подключение ККМ с ФПД к серверу АО «Казахтелеком».

8. Регистрирует ККМ с ФПД на портале ОФД www.oofd.kz и получает ID и токен для ККМ с ФПД.

9. Авторизовать ККМ с ФПД (вводит в настройки ККМ с ФПД ID и токен). Распечатка чека.

Для сведения сообщаем, что налогоплательщик подключает ККМ с ФПД по беспроводному подключению через сети АО ALTEL для ККМ с gsm модемом или проводному VPN подключению АО «Казахтелеком». Также на веб-ресурсе ОФД www.oofd.kz размещен Перечень административно-территориальных единиц, имеющих покрытие мобильной сети, сетью АО «Алтел» для ККМ с ФПД.

Вместе с тем ККМ, функционирующие на базе фискальных регистраторов, следует модернизировать путем инсталляции программного обеспечения, разработанного ОФД. При этом на портале ОФД www.oofd.kz размещен список моделей ККМ, подлежащих модернизации. В связи с чем, при применении ККМ, подлежащих модернизации, необходимо в настоящее время модернизировать ККМ путем инсталляции программного обеспечения.

С информацией о порядке применения ККМ с ФПД Вы можете ознакомиться на сайте КГД МФ РК www.kgd.gov.kz; на сайте ОФД www.oofd.kz.