О субсидиарной ответственности должностных лиц, учредителей должника

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» (далее Закон) процедура банкротства - процедура, осуществляемая с целью удовлетворения требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Одной из форм защиты законных интересов кредиторов, в рамках процедуры банкротства является привлечение виновного лица к субсидиарной ответственности.

Статьей 288 Гражданского кодекса РК установлено, что законодательными актами или условиями обязательства между кредитором и должниками может быть предусмотрено, что при неудовлетворении основным должником требования кредитора об исполнении обязательства это требование может быть заявлено в неисполненной части другому должнику (субсидиарному должнику).

В судебной практике по Северо-Казахстанской области по рассмотрению дел о банкротстве предприятия должника, в последнее время намечается тенденция увеличения количества исков, о привлечении учредителей, руководителей предприятий к субсидиарной ответственности, при этом имеется положительная практика.

Как правило, такие иски предъявляются банкротными управляющими после совершения всех действий, направленных на выявление дебиторской задолженности, имущества и иных активов, для последующего погашения кредиторской задолженности.

Согласно пунктам 2, 3 статьи 44 Гражданского кодекса РК учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) юридического лица или собственника его имущества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными законодательными актами либо учредительными документами юридического лица.

Если банкротство юридического лица вызвано действиями его учредителя (участника) или собственника его имущества, то при недостаточности средств у юридического лица, учредитель (участник) или соответственно собственник его имущества несет перед кредиторами субсидиарную ответственность.

В соответствии со статьей 96 Закона в имущественную массу включаются и учитываются отдельно личное имущество индивидуального предпринимателя банкрота, участников полных товариществ, имущество бывших участников полного и коммандитного товариществ, участников товарищества с дополнительной ответственностью, а также членов производственного кооператива, на которые при недостаточности имущества банкрота в соответствии с законодательством о гражданском судопроизводстве Республики Казахстан может быть обращено взыскание.

В случаях, когда законами Республики Казахстан предусмотрена субсидиарная ответственность иных лиц за доведение должника до банкротства, размер этой ответственности определяется как разница между общей суммой требований кредиторов и имущественной массой банкрота. Банкротный управляющий обязан предъявить к таким лицам требования в интересах всех кредиторов должника. Предъявление таких требований отдельными кредиторами в своих интересах не допускается.

По правилам, установленным статьей 11 Закона, должник обязан:

обратиться в суд о признании его банкротом, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами;

в течение шести месяцев обратиться в суд о признании его банкротом с момента, когда должник узнал или должен был знать о наступлении неплатежеспособности;

предоставить суду и администратору в течение трех рабочих дней с даты назначения администратора информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) в лизинге, о деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте нахождения банков, о сумме дебиторской задолженности.

Согласно пункту 5 названной статьи за нарушение положений подпунктов 1) - 6) пункта 2 настоящей статьи в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований всех кредиторов должностные лица должника, в обязанности которых входит выполнение требований, предусмотренных подпунктами 1) - 6) пункта 2 настоящей статьи, солидарно несут субсидиарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Нормативным постановлением Верховного суда Республики Казахстан от 2 октября 2015 года № 5 «О практике применения законодательства о реабилитации и банкротстве» дано разъяснение судам, что ответственность должностного лица должника по его обязательствам, предусмотренная пунктом 5 статьи 11 Закона, является самостоятельным видом субсидиарной ответственности, в связи с чем, она наступает независимо от того, привели ли действия его учредителя (участника) или собственника его имущества к банкротству должника по смыслу нормы, предусмотренной пунктом 3 статьи 44 Гражданского кодекса, а также не требует установления обстоятельств, необходимых для решения вопроса о взыскании убытков, а именно: наличие вреда, противоправность действия (бездействия), которым причинен вред, причинная связь между действием (бездействием) и наступившим результатом (вредом), вина причинителя вреда.

Необходимо учитывать, что ответственность, предусмотренная пунктом 5 статьи 11 Закона, нацелена на обеспечение надлежащего исполнения должностными лицами должника обязанностей, определенных в подпунктах с 1) по 6) пункта 2 статьи 11 Закона, и направлена на защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в процедурах реабилитации и банкротства.

Таким образом, процедура банкротства вовсе не означает, что после вынесения судом решения о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, руководители должника могут быть спокойны, поскольку при недобросовестном ведении ими финансово-хозяйственной деятельности и принятии решений, что привело к наступлению неплатежеспособности, законодатель установил серьезные механизмы для защиты интересов кредиторов.