Как платим взносы и отчисления на ОСМС

С 1 июля начали перечислять платежи на обязательное социальное медицинское страхование работодатели и самозанятые, напоминает ДГД по Карагандинской области.

Один из принципов обязательного социального медицинского страхования - солидарная ответственность государства, работодателей и граждан. То есть, все граждане, так или иначе, будут задействованы в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное и социально уязвимые слои населения, работодатели - за своих работников, работающее население и предприниматели, зарегистрированные в налоговых органах, - за себя.

На первом этапе - с 1 июля 2017 года - обязательство по исчислению, удержанию и уплате отчислений и взносов в Фонд, а также отражению таких обязательств в соответствующих формах налоговой отчетности возникает у работодателей за работников и самозанятых лиц - за себя.

Все работодатели, начиная с 1 июля, уплачивают отчисления в размере 1% от суммы начисленного дохода работнику. После 2022 года величина отчислений составит 3%. Например, если заработная плата за месяц одного работника составила 100 тысяч тенге, то за этот месяц работодателю нужно будет заплатить отчисления в размере 1000 тенге.

Отчисления уплачиваются за счет собственных средств работодателя, то есть, они не будут удерживаться из заработной платы работника. В свою очередь, работодатель, на основании внесенных в статью 100 Налогового кодекса изменений, вправе отнести на вычеты расходы по отчислениям, уплаченным в ФСМС.

Государство, начиная с 1 января 2018 года, будет производить ежемесячную уплаты взносов за большинство социальных групп населения, в том числе за детей, пенсионеров, инвалидов, лиц, зарегистрированных в качестве безработных, за неработающих беременных женщин, неработающих или находящихся в отпуске лиц, воспитывающих рожденного или усыновленного ребенка до достижения им возраста трех лет, за многодетных матерей, имеющих различные звания и награды, лиц, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического профессионального послесреднего высшего образования.

Начиная со следующего года, государство начнет платить взносы за данные категории населения в размере 3,75 % от среднемесячной заработной платы, определенной органами статистики по республике за предшествующие два года.

Работодатель освобождается от уплаты отчислений за лиц, находящихся в отпусках в связи с рождением ребенка, пенсионеров, многодетных матерей, инвалидов, лиц, обучающихся по очной форме обучения, так как за них будет платить государство.

Доходами работников, принимаемыми для исчисления отчислений и взносов, являются доходы, начисленные работодателями. То есть, если за отчетный месяц работодатель не начислял и не выплачивал доход такому работнику, то обязательств по уплате отчислений не возникает.

Но у самого физического лица в целях участия в системе ОСМС, с 1 января 2018 года возникает обязательство по самостоятельной уплате взноса в размере пяти процентов от размера минимальной заработной платы (МЗП).

Согласно изменениям, принятым в Закон РК «Об ОСМС», процесс исчисления взносов был упрощен и установлена фиксированная ставка. Так, если ранее для разных категорий предпринимателей были предусмотрены разные объекты исчисления, например, для ИП на общеустановленном режиме - весь доход за минусом вычетов, а для частных нотариусов - все виды доходов без учета вычетов, то теперь размер взноса составляет 5% от двух минимальных заработных плат (МЗП), независимо от суммы получаемых доходов.

В случае приостановления представления налоговой отчетности, в соответствии с налоговым законодательством, предприниматель переходит в другую категорию плательщиков - иные плательщики, которые уплачивают взносы в размере пяти процентов от одного МЗП.

В категорию иных плательщиков входят также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, годовой доход которых не превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы и, следовательно, не подлежащие государственной регистрации в органах государственных доходов; домохозяйки; неоплачиваемые работники семейных предприятий; лица, занимающиеся личным подсобным хозяйством и производящие продукцию для собственного потребления; безработные, не зарегистрированные в качестве таковых и так далее. Размер взноса для них, начиная со следующего года, будет составлять пять процентов от одного МЗП.

Есть еще одна категория плательщиков - физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Особенностью данной категории плательщиков является то, что уплачивать взносы за них будут налоговые агенты, то есть лица, выплачивающие доходы. Взносы физического лица по договорам ГПХ удерживаются налоговым агентом, исходя из ставки пяти процентов, из суммы начисленного дохода по таким договорам, и перечисляются в ФСМС не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.

Здесь необходимо отметить одну очень важную деталь. Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме всех видов доходов физического лица и не должен превышать пятнадцатикратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год.

В случае, если объект исчисления отчислений и взносов за календарный месяц менее одного МЗП, то отчисления и взносы исчисляются и перечисляются исходя из одного МЗП. Это не относится к исчислению взносов за себя индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами, профессиональными медиаторами.

При уплате взносов с суммы дохода работника, равной 15-кратному МЗП, уплата взносов с других доходов физического лица при наличии документа, подтверждающего уплату таких взносов, не требуется. Таким документом является справка о суммах полученных доходов, исчисленных и уплаченных взносов, выданная налоговым агентом.

На основании статьи 28 Закона РК «Об ОСМС», лица, указанные в пункте 1 статьи 26 данного закона, освобождаются от уплаты взносов в фонд, что распространяется и на работающих или занимающихся предпринимательской деятельностью пенсионеров. За данную категорию граждан уплата взносов будет производиться государством.

Для сведения, уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование прекращается при перечислении отчислений и взносов за:

1) лиц, зарегистрированных в качестве безработных;

2) лиц, отбывающих наказание по приговору суда;

3) лиц, завершивших обучение по очной форме обучения в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором завершено обучение.

С 1 января 2019 года уплату взносов будут производить работники в размере одного процента от начисленного работодателем дохода. Исчисление и перечисление взносов работников в фонд осуществляются работодателями за счет доходов работников.

Взносы граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а также иных плательщиков устанавливаются с 1 января 2018 года в размере пяти процентов от одного МЗП.

Исчисление и перечисление взносов граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, и иных плательщиков осуществляются самостоятельно либо третьим лицом в их пользу. Кроме того, данные категории плательщиков вправе осуществлять уплату взносов в фонд на предстоящий период.

Иностранцы и члены их семей, временно пребывающие на территории Республики Казахстан в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, пользуются правами и несут обязанность в системе обязательного социального медицинского страхования наравне с гражданами Республики Казахстан.

Взносы получателей социальных выплат на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2019 года устанавливаются в размере одного процента от суммы назначенной социальной выплаты на случай потери работы.

Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за неуплату или несвоевременную уплату отчислений и взносов в ФСМС. В первый раз это предупреждение, в случае повторности налагается штраф от 20 до 50% от суммы неуплаченных отчислений и взносов в зависимости от размерности субъекта.