Специальный налоговый режим: кардинальных изменений нет

В «Атамекене» обсудили специальные налоговые режимы и совершенствование других обязательных платежей, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

29 августа на площадке «Атамекена» состоялся круглый стол на следующие темы: «Специальные налоговые режимы для МСБ и АПК» и «Совершенствование других обязательных платежей». Мероприятие прошло с участием заместителя Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Рустама Журсунова, Руководителя управления КГД МФ РК Гульмиры Смагуловой, другими представителями госорганов и заинтересованными отраслевыми организациями.

В новом Налоговом кодексе предлагается сохранить СНР на основе патента, с сохранением действующей налоговой ставки в размере 2% от дохода для лиц, осуществляющих деятельность в сфере торговли, и снижением ее до 1% для остальных категорий налогоплательщиков, а также в случае применения безналичных платежей в торговле. При этом из патента исключается социальный налог.

В части специального налогового режима на основе упрощенной декларации предлагается установление для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей единого порогового значения предельного дохода в размере 100 млн тенге и численности работников в количестве 30 человек.

Предусмотрено введение нового специального налогового режима с использованием фиксированного вычета. Данный режим является добровольным. Режим предусматривает более высокие критерии предельного дохода и предельной численности для применения в сравнении с упрощенной декларацией (300,0 млн. тенге и 50 человек), а также уменьшение налогооблагаемого дохода на размер фонда оплаты труда и применение фиксированного вычета в размере 30% от СГД (неподтвержденных расходов), но не более 70% от СГД.

Единый земельный налог для крестьянских и фермерских хозяйств будет сохранен. С 2020 года в связи с ведением всеобщего декларирования предлагается пересмотреть объект обложения, отойти от оценочной стоимости земельного участка, установив обложение от оборота по ставке 0,5 %.

В связи с требованием ВТО с 1 января 2018 года будет исключена льгота по НДС в виде уменьшения на 70% исчисленного НДС. Данную льготу сейчас применяют производители сельхоз продукции, сельхоз переработчики и сельскохозяйственные кооперативы. Предусмотрен альтернативный вариант в виде дополнительного зачета.

«НДС математический все остается тот же самый, только уменьшается не 70% налог к уплате, а на 70% корректируется ваша зачетная сторона. Налоговая нагрузка не растет», - отметил Рустам Журсунов участникам совещания.

После завершения презентации подготовленными КГД МФ РК участники мероприятия выразили мнение о необходимости упростить администрирование.

«Мы каждый день сталкиваемся с проблемами, соответственно должны держать в штате 3-4 бухгалтеров. Если бы у вас было как за границей, фермер мог сам с телефона всё сдавать, тогда вопросов бы не было. Но, к сожалению, мы работаем в реалии, где мы вынуждены 30-40% в день тратить на общение с налоговыми», - подчеркнул председатель ОИПиЮЛ «Мясной союз Казахстана» Максут Бактибаев.

Рустам Журсунов отметил, что это концептуальное предложение. Главный принцип - не навредить.