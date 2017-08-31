Налоговое администрирование в новом формате

Новое налоговое администрирование обсудили в «Атамекене», сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

28 августа на площадке «Атамекена» состоялся круглый стол на тему «Налоговое администрирование». Мероприятие прошло с участием заместителя Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Рустама Журсунова, представителей Комитета госдоходов Министерства финансов РК и другими заинтересованными отраслевыми организациями с подключением регионов к видеоконференцсвязи.

«Совместная работа проходила очень бурно, достаточно много дискуссировали. Хотелось бы поблагодарить команду КГД, поскольку голос бизнеса в большой степени был услышан», - отметил заместитель Председателя Правления Нацпалаты.

Директор Департамента методологии налогообложения КГД МФ РК Кайрат Жулмухамбетов рассказал об основных изменениях в новом Налоговом кодексе в части налогового администрирования.

«В проекте нового Налогового кодекса предусмотрено сокращение срока исковой давности для малого и среднего бизнеса с 5 лет на 3 года. Сохраняется действующее пороговое значение для постановки на учет по НДС 30 000 МРП», - сообщил директор Департамента методологии налогообложения КГД МФ.

Кайрат Жулмухамбетов отметил, что в проекте предусмотрены новые подходы в применении системы управления рисками.

«Согласно лучшей практике ОСЭР информация по критериям отбора и градации налогоплательщиков не должна быть доступна общественности. Доступны могут быть только часть критериев, в связи с чем органами государственных доходов используются две группы критериев: Открытые и закрытые критерии (Комбинирование СУР) и расширение перечня открытых общественности критериев СУР. По предложению «Атамекена» в проекте кодекса учтено увеличение раскрытых критерии, что будет стимулировать к добросовестности», - выступил Кайрат Жулмухамбетов.

Также в проекте прописан дифференцированный подход на основе градации налогоплательщиков в зависимости от степени риска.

«Предполагаются три степени риска - красная, желтая и зеленая зоны. Те, кто находятся в красной зоне будут испытывать комплекс всех контрольных мероприятий, включая камеральный контроль, отбор для проверок, подтверждение НДС к возврату, меры принудительного взыскания», - сообщил директор Департамента методологии налогообложения КГД МФ РК.

Еще одним новшеством кодекса являются предварительные разъяснения. Для налогоплательщиков, состоящих на горизонтальном мониторинге и реализующих инвестиционный приоритетный проект. Будут разъяснения в отношении планируемых сделок, также нашло отражение неприменение штрафных санкций при изменении позиции налогового органа.

Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» в ходе обсуждения новых подходов Налогового кодекса затронул наиболее важные темы для бизнеса.

«В рамках проекта вводятся обязательства по оформлению сопроводительных накладных на товары по перечню. Сейчас они есть по алкогольной продукции и ГСМ. Насколько это целесообразно, если мы переходим на электронные счета фактуры. Если этот перечень будет огромный, то любое движение товаров еще одним сквозным документом под каждой цепочкой сопровождаться - это же издержки бизнеса, это не соотноситься с той политикой, которую проводит сейчас государство», - считает Рустам Журсунов.

Кайрат Жулмухамбетов отметил, что нормы, которые касались сопроводительных накладных на товары, по просьбе бизнеса передвинули на 2020 год.

«Хотелось бы все-таки еще раз подумать. Может быть немножко подкорректировать форму ЭСФ, чтобы унифицировать всё в один документ», - добавил Рустам Журсунов.

Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» вторым блоком обозначил проблемы лжепредпринимательства.

«Мы понимаем, что, убрав 215 статью из Уголовного кодекса, проблему не решили. Исходя из идеологии смысл заключался в нескольких и понятных вещах. Во-первых, проблема контрагентов с обманными компаниями, она, в первую очередь, должна быть выведена с орбиты уголовного процесса и переведена в большей степени в сферу налогового администрирования. Это был базовый посыл. К сожалению, в проекте налогового кодекса мы его не увидели.

Второе, каждая конкретная транзакция, каждая конкретная хозяйственно финансовая операция, то есть сделка должны изучаться. Была ли фактическая доза работы и услуг для контрагента. Здесь в большей степени должно быть содержательное рассмотрение поставок. Нежели то, что идет сейчас по практике апелляции, где на основании статьи 100 Налогового кодекса без изучения выкидываются из вычетов по формальным основаниям: не та подпись в счете фактуры и так далее. Не решив эту задачу, и вы и мы домашнюю работу не выполнили», - подчеркнул Рустам Журсунов.

Также заместитель Председателя Правления поднимал вопрос о необходимости предоставить право на проведение аудита по налогам не только аудиторам, но и профессиональным налоговым консультантам и саморегулирующим организациям.

«В сентябре проект Налогового кодекса будет внесен в Парламент, где-то в декабре он выйдет. С 1 января 2018 должен вступить в силу и это пугает. Поскольку налоговики его не знают, члены рабочей групп не знают, разве что свои отдельные разделы. В связи с чем возникает осознание, что мы заходим в зону риска», - отметил Рустам Журсунов.