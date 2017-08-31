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Погода без осадков сохранится в Казахстане

31 августа 2017, 06:00

Местами по республике усилится ветер, на западе и юге с пыльной бурей.

По-прежнему на большую часть Казахстана сохраняется влияние антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на западе с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике усилится ветер, на западе и юге с пыльной бурей.

Днем в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, днем Атырауской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем Кызылординской, Южно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областях ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: частично облачно, +26°.

В Алматы: ясно, +30°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: ИА «Республика

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