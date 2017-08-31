В Актау утонул военнослужащий
31 августа 2017, 06:21
Троих молодых людей, которые отдыхали вместе с погибшим, полицейские отправили на медицинское освидетельствование в наркологию.
Трагедия произошла на побережье Каспия в 4А микрорайоне Актау сегодня, 30 августа, около 15:00. Тело солдата-контрактника достали из воды спасатели, рассказали очевидцы, передает Лада.kz.
Молодой человек отдыхал на море в компании троих друзей.
- Он прыгнул в воду и пропал из виду. Я сразу же позвонил на пульт 102, - рассказывает знакомый погибшего.
Дежурившие на побережье 4А микрорайона спасатели, как сообщили в ДЧС Мангистауской области, стали искать утонувшего. Застрявшее под камнями тело военнослужащего нашли примерно в трех метрах от берега.
Информация о происшествии на станцию Скорой помощи поступила в 15:03. Прибывшие медики констатировали смерть. Утонувший, по словам полицейских, 1994 года рождения, проходил службу по контракту в воинской части 6656. Как установлено, он был в звании ефрейтора.
Троих молодых людей, которые отдыхали вместе с погибшим, полицейские отправили на медицинское освидетельствование в наркологию.
Тело утонувшего доставили в морг.
Фото: Лада.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875618-3c80f3d54046ee77d233f4b8c0b9485b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...