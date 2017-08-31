Покинувшая родину узбечка обратилась с просьбой к жителям Казахстана

Этническая узбечка Манзура Тошмонова, проживающая в селе Мартук (Актюбинская область), обратилась с просьбой к жителям Казахстана помочь собрать ей три миллиона тенге для получения казахстанского гражданства. 39-летняя женщина обещает, что не прикоснется к деньгам и вернет все до последнего после получения вожделенного паспорта, передает газета "Эврика".





По словам Манзуры, поселок, где последние пять лет она проживают вместе с мужем и тремя детьми, настоящий Эдем:





"Здесь толерантно относятся друг к другу, никто никого не обижает, в мире и согласии живут представители многих национальностей. А главное - для детей есть все условия, к тому же именно в этом ауле их не мучает аллергия. Моих мальчиков очень хорошо приняли в школе, никто их не притесняет. Могу ли я мечтать о большем?!".

Именно из-за такого доброго отношения, говорит узбечка, она с мужем предпочла жизни в Москве маленький тихий Мартук.





В российской столице Тошмонова оказалась в начале "нулевых", поехав туда на заработки.



"Я из Сурхандарьинской области Узбекистана. Школу закончила на одни "пятерки", особенно любила русский язык и литературу. Но жизнь там в экономическом плане была тяжелой, поэтому я отправилась в Россию", - вспоминает собеседница издания.

В Москве девушка хваталась за любую работу - мыла посуду, мела дворы, работала няней, занималась ремонтом квартир. А спустя несколько лет познакомилась с Виктором Гавриловым. Молодые люди сразу понравились друг другу, поэтому со свадьбой не стали тянуть.



"Из-за волокиты мы расписались в Узбекистане. Поэтому супруг имеет российское гражданство, а я и мои дети - узбекистанское. Рожать детей я ездила в Сурхандарьинскую область", - говорит женщина.

Задумываться о перемене места жительства семья начала, когда дети подросли, и старший, Жавохирбек, пошел в школу. Никаких перспектив в Москве, говорит Манзура, для себя и своих детей она не видела. А в Узбекистан уже не захотел муж. В итоге выбрали Мартук.



"Я много раз проезжала через этот поселок на границе, когда направлялась в Россию через Казахстан, и всякий раз изумлялась: как здесь все замечательно - и люди, и природа. Да и по менталитету он мне подходит, я ведь уже орусаченная узбечка, не та, что была 20 лет назад", - призналась Манзура.

Сразу по приезду в Мартук Тошмоновы-Гавриловы на все сбережения (25 тысяч долларов) купили дом с участком в 10 соток, начали обживаться. И только через полгода узнали, что получить казахстанское гражданство не так то просто.



"В миграционной полиции нам не сказали, что на счету должно быть три миллиона тенге. Лишь потом, когда я уже за дом рассчиталась, поехала в Узбекистан, оттуда выписалась и приехала сюда, мне сказали, что на счету должна быть определенная сумма", - вздыхает женщина.

По казахстанским законам три миллиона тенге на счету желающих получить гражданство Казахстана иностранцев должны пролежать три месяца. Потом их можно снять. Однако такая сумма для семьи Манзуры сейчас непосильна. Ведь для того, чтобы прокормить детей, супруг женщины часто ездит на заработки в Россию. Сама она вынужденная домохозяйка. К тому же каждый месяц Манзура ездит на границу, чтобы отметиться как въезжающее в Казахстан по гостевой визе лицо. Прописывается женщина в доме, который она купила вместе с мужем. Сам дом до сих пор не оформлен ни на Тошмонову, ни на Гаврилова. С прежними хозяевами они попросту договорились, что будут арендовать жилье до 2019 года. Хотя деньги за дом уплачены.

В местных правоохранительных органах ссылаются на постановление правительства №1185 от 26.11.2005 года. В нем говорится, что иностранные граждане, обратившиеся с ходатайством о получении разрешения на право постоянного проживания в Казахстане, выдаваемого в установленном законодательством порядке, должны подтвердить свою платежеспособность. В частности, на счету у претендентов должна быть сумма, равная 1.320 МРП.



"Для получения разрешения на постоянное место жительства Тошмоновой необходимо предоставить справку о своей платежеспособности, листок убытия, справку о несудимости, медицинские справки", - пояснил инспектор управления миграционной службы ДВД Актюбинской области Бекболат Букбанов.

В ведомстве отметили, что Тошмонова ни разу не обращалась к ним с ходатайством об оставлении на постоянное место жительства в Казахстане либо о принятии гражданства Казахстана. Это, впрочем, подтверждает и сама Манзура. Нет денег, потому и не подавала ходатайство, говорит она.



