Певицу Линду сбил грузовик
31 августа 2017, 06:57
В МВД подчеркнули, что о информация о том, что водитель грузовика намеренно врезался в пешеходов, не соответствует действительности
Среди двоих пострадавших при ДТП с грузовиком в центре Москвы оказалась певица Линда. В настоящий момент она госпитализирована, передает РБК.
Среди пострадавших в результате наезда грузовика на пешеходов в центре Москвы оказалась певица Линда (Светлана Гейман). Информацию об этом подтвердил РБК директор певицы Михаил Кувшинов.
«Идет врачебный осмотр», - сказал Кувшинов.
Как уточняет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, в настоящее время певица госпитализирована. Грузовик МАЗ сбил двух пешеходов дома №4 по улице Каретный Ряд в Москве вечером в среду, 30 августа. После происшествия водитель покинул место ДТП, в столице был объявлен план «Перехват». Позднее полиция задержала грузовик в районе Капотня.
В МВД подчеркнули, что о информация о том, что водитель грузовика намеренно врезался в пешеходов, не соответствует действительности. ГИБДД ведет проверку обстоятельств случившегося. На месте ДТП работают сотрудники полиции.
Певица Линда родилась в 1977 году в городе Кентау Южно-Казахстанской области. Карьеру начала в начале 90-х. Ее дебютный альбом, «Песни тибетских лам», был выпущен в 1994 году. Наибольшего успеха достиг ее альбом «Ворона», выпущенный в 1996 году. Его тираж достиг 1,5 млн.
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
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