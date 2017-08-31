На трассе Актау - Форт-Шевченко сгорел автомобиль
31 августа 2017, 07:21
Определить марку не удалось, так как машина сгорела полностью.
На трассе Актау - Форт-Шевченко 30 августа около 20:30 на 68 километре сгорел автомобиль, передает Lada.kz.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области пообещали предоставить информацию о происшествии позже.
Инцидент, по словам очевидца, произошел на 68 километре трассы Актау - Форт-Шевченко - Определить марку не удалось, так как машина сгорела полностью. Навстречу нам проехала пожарная машина, - сообщил очевидец.
Более подробную информацию о происшествии в ДЧС Мангистауской области пообещали предоставить позже.
Фото: Лада.kz
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