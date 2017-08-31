На трассе Актау - Форт-Шевченко сгорел автомобиль

В департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области пообещали предоставить информацию о происшествии позже.





Инцидент, по словам очевидца, произошел на 68 километре трассы Актау - Форт-Шевченко - Определить марку не удалось, так как машина сгорела полностью. Навстречу нам проехала пожарная машина, - сообщил очевидец.





Более подробную информацию о происшествии в ДЧС Мангистауской области пообещали предоставить позже.