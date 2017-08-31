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Двух львов застукали в объятиях на глазах у самки

31 августа 2017, 08:10

Бриджес обнаружил львиный прайд в заповеднике Донкастер.

Фотограф Русс Бриджес (Russ Bridges) из Ротерема (графство Саут-Йоркшир, Великобритания) запечатлел в зоопарке необычную ситуацию: один лев взобрался на спину другого на глазах у самки, передает Лента.ру.

Бриджес обнаружил львиный прайд в заповеднике Донкастер. Сам фотограф уточнил, что «делал снимки по мере продвижения акта». Вместе с ним за действием наблюдали другие посетители, которых увиденное рассмешило.



В апреле прошлого года внимание общественности привлекли два королевских пингвина, которых вывезли из Берлинского зоопарка в Германии из-за того, что животные не проявляли интереса к самкам. Птиц отправили в Гамбургский зоосад, где подселили к такой же гомосексуальной паре и другим самцам.

Фото: Paul Stevenson / Flickr

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