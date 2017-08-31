В Тихом океане сформировался тропический шторм "Лидия"
31 августа 2017, 08:40
Максимальная скорость ветра оценивается в 64 км/ч.
Тропический шторм "Лидия" сформировался в Тихом океане в 290 километрах к юго-востоку от мексиканского штата Нижняя Калифорния и грозит перерасти в ураган, сообщает РИА Новости.
"Лидия" двигается в северо-западном направлении со средней скоростью примерно 11 км/ч, по прогнозам, он достигнет суши к вечеру четверга. Максимальная скорость ветра оценивается в 64 км/ч.
"Лидия" по-прежнему может превратиться в ураган еще до того, как достигнет суши", — говорится в сводке NHC.
К тропическим штормам сохраняется повышенное внимание после того, как ураган "Харви", затем превратившийся в шторм, обрушил рекордное количество дождя на Техас и Луизиану. В результате наводнений погибли не менее 30 человек, не менее 20 тысяч были эвакуированы.
Фото: AFP 2017 / Rodrigo Arangua
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