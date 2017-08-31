Новый промо-ролик боя Ислам - Кук появился в сети

9 сентября в рамках ЭКСПО-2017 состоится вечер бокса на площадке велотрека «Сарыарка».

Новый промо-ролик боя Канат Ислам - Брэндон Кук появился в сети, передает МИА "Казинформ".





Напомним, 9 сентября в рамках ЭКСПО-2017 состоится вечер бокса на площадке велотрека «Сарыарка». Главным событием станет бой непобежденных боксеров - казахстанца Каната Ислама и канадца Брэндона Кука. Стоимость билетов на боксерское шоу будет стоить 2000, 5000, 7000 и 10000 тенге.





В андекарте боксерского вечера на ринг выйдут казахстанские боксеры: Жанкош Тураров, Мейирим Нурсултанов, Руслан Мырсатаев, Али Ахмедов, Жанибек Алимханулы, Димаш Ниязов, Айдос Ербосынулы и Нурсултан Жанабаев.







