В Казахстане снимут сериал о работе спецслужб против террористов

Всего в 2017 году запланирован старт производства 39 отечественных сериалов - министр информации и коммуникаций РК.

Даурен Абаев ознакомился с подготовкой и съемочными процессами кинолент отечественного производства, сообщает сообщает Zakon.kz





Так, 29 августа, Абаев посетил монтажную студию телесериала «Козы Корпеш – Баян Сулу». Генеральный продюсер проекта Баян Максаткызы ознакомила министра с процессом монтажа. Съемки, длившиеся около двух месяцев, проходили в Алматы и в Алматинской области на плато Ассы.





Телесериал о старинной любовной легенде состоит из шести серий продолжительностью 42 минуты.









По словам Баян Максаткызы, сериал находится на стадии постпродакшна – завершается монтаж звука и видео.





Затем министр посетил монтажную студию экстремально-познавательного реалити-шоу «24 сағат табиғат құшағында». Ведущий реалити-шоу Нуржан Садыбеков вместе с приглашенной знаменитостью отправятся в один из 14 регионов страны, где они проведут 24 часа на открытой местности вдали от цивилизации без средств коммуникаций.





Оба телепроекта сняты по заказу АО «РТРК «Қазақстан».





Председатель правления АО «РТРК «Қазақстан» Ерлан Карин пригласил Даурена Абаева принять участие в съемках экстримального шоу.





«Интересный вызов поступил, поучаствовать в реалити-шоу. Я, конечно, готов, надеюсь, справлюсь. Это для меня будет совсем другой опыт, поэтому я с удовольствием принял бы участие», - рассказал министр.





По его словам, участие в проекте зависит от рабочего графика.





«Очень хочу попасть на съемки в сентябре-октябре. Если не получится, то в декабре», - отметил он.









30 августа министр посетил съемочную площадку телесериала «Қазақ батырлары» неподалеку от «Джунгарских Ворот» в Алматинской области.





Даурен Абаев он побеседовал с режиссером Аскаром Узабаевым , актерами и постановочной группой. Аскар Узабаев показал министру фрагмент отснятого материала, а также пригласил его на съемочный процесс. Стоит отметить, что к работе были привлечены профессиональные каскадеры, которые участвовали в крупных батальных сценах.









Исторический телесериал повествует о жизни казахских полководцев. Действие киноленты разворачивается в начале XVII века на фоне междоусобных войн среди султанов и биев. В отсутствие единого правителя казахские земли подвергаются нападению со стороны калмыков и ойратов. Показ запланирован на декабрь 2017 года. Исторический сериал был снят по заказу Агентства «Хабар».









После ознакомления с выполненной работой министр отметил, что в этом году ведомством запланирован старт производства 39 отечественных сериалов.





«В рамках прямого поручения Главы государства мы усиливаем работу по количеству отечественной сериальной продукции. Все они разножанровые», - отметил Абаев.





По его словам, киноленты не будут только историческими, так как это связано с финансовыми возможностями в том числе.





«Финансирование исторических фильмов немного дороже, чем, допустим, ситкомов комедийного жанра. Граждане Казахстана смотрят самые разные сериалы. Мы должны учитывать максимально широкую зрительскую аудиторию. Кому-то мы предлагаем исторические сериалы, кому-то – современные или семейные», - рассказал министр.





Даурен Абаев также рассказал про съемки сериала о работе спецслужб Казахстана.





«Сейчас начинаются съемки про борьбу наших спецслужб против террористов. К работе привлечены консультанты и специалисты, которые будут подсказывать. Без этого съемочный процесс не состоится», - отметил он.





Министр также признался, что у него нет времени смотреть сериалы зарубежного производства, в том числе и популярную сагу «Игра Престолов».





«Однако все сериалы, которые мы снимаем в рамках государственного информационного заказа, я их просмотрю. В первую очередь «Козы Корпеш и Баян Сулу» и «Қазақ батырлары», - заключил Абаев.



