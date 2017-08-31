Канат Бозумбаев: Банк низкообогащенного урана к ядерным отходам никакого отношения не имеет

Это исходный материал для изготовления топлива и никакого отношения не имеет к ядерным отходам. Зачастую многие путают, в особенности наши отечественные СМИ, - не путать банк низкообогащенного урана с ядерными отходами призвал министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент BNews.kz.

«Это 90 тонн гиксофторида урана. Из этого материала можно изготовить топливо для одной загрузки реактора атомной станции мощностью до 100 Мгвт. Подчеркну, это исходный материал для изготовления топлива, он никакого отношения не имеет к ядерным отходам. Зачастую многие путают, в особенности наши отечественные СМИ», - сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

БНОУ под эгидой МАГАТЭ будет содержать 90 метрических тонн низкообогащенного урана, необходимого для производства ядерного топлива. Физический резерв будет достаточно большим для производства топлива, необходимого для питания большого города на срок до трех лет.

«Общеизвестно, что в далеком 2006 году американский фонд «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» выступил с инициативой создания международного банка ядерного топлива, который должен был гарантировать бесперебойные поставки для атомных станций в случае возникновения проблем не рыночного характера», - сказал министр энергетики Канат Бозумбаев.