"Харви" потерял статус шторма
31 августа 2017, 09:24
Основная опасность бывшего шторма заключается не в ветре, а в по-прежнему высоком уровне осадков в результате ливневых дождей.
Тропический вихрь "Харви", ранее бывший ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, ослаб и потерял статус шторма, сообщил в среду Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC), передает РИА Новости.
"Харви" переведен в статус "тропической депрессии" со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час. Сейчас "Харви" находится в центральной части Луизианы.
Основная опасность бывшего шторма заключается не в ветре, а в по-прежнему высоком уровне осадков в результате ливневых дождей.
По различным данным, более 30 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в результате урагана и последовавшего за ним наводнения в Техасе.
Алексей Богдановский
Фото © AP Photo / Gregory Bull
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875630-e84b0d76ef577125a9d367abb114e5e1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...