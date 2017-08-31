Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

"Харви" потерял статус шторма

31 августа 2017, 09:24

Основная опасность бывшего шторма заключается не в ветре, а в по-прежнему высоком уровне осадков в результате ливневых дождей.

Тропический вихрь "Харви", ранее бывший ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, ослаб и потерял статус шторма, сообщил в среду Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC), передает РИА Новости.

"Харви" переведен в статус "тропической депрессии" со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час. Сейчас "Харви" находится в центральной части Луизианы.

Основная опасность бывшего шторма заключается не в ветре, а в по-прежнему высоком уровне осадков в результате ливневых дождей.

По различным данным, более 30 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в результате урагана и последовавшего за ним наводнения в Техасе.

Алексей Богдановский
Фото © AP Photo / Gregory Bull

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...