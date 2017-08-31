Н.Назарбаев передал Гендиректору МАГАТЭ символические ключи от Банка низкообогащенного урана

В ходе церемонии Президент Казахстана передал Генеральному директору МАГАТЭ Ю.Амано символические ключи от Банка низкообогащенного урана, размещенного на площадке Ульбинского металлургического завода, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступая с приветственной речью, Глава государства отметил особое значение сегодняшнего события как для Казахстана, так и для всего мирового сообщества.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за годы независимости страна проделала стремительный путь - от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера глобального нераспространения.

- В этот день, 29 августа 1991 года, моим Указом был закрыт крупнейший в мире Семипалатинский испытательный ядерный полигон. И сегодня во всем мире 29 августа отмечается как Международный день действий против ядерных испытаний. Второй проблемой было наличие у Казахстана мощного ядерного арсенала. Именно усилия Казахстана показали путь другим странам, которые столкнулись с проблемой ядерных арсеналов, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что предоставив возможность МАГАТЭ разместить Банк низкообогащенного урана, Казахстан внес свой вклад в укрепление режима нераспространения и создание уникального механизма безопасных поставок ядерного топлива.

- Подчеркиваю: Банк НОУ будет функционировать под полным контролем МАГАТЭ, и будет находиться в его официальном юридическом владении. Поэтому, выражаю признательность руководству МАГАТЭ и донорам Банка за их большой вклад в этот важный проект, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана обратил внимание на актуальность развития ядерной энергетики и рассказал о перспективах дальнейшей ее модернизации.

- Мы являемся крупнейшим производителем урана и готовы играть важную роль в мировой энергетике. Также Казахстан находится в русле глобального «зеленого» тренда. Именно поэтому в Астане мы проводим международную выставку ЭКСПО, посвященную энергии будущего, - сказал Глава государства.

Кроме этого, Нурсултан Назарбаев отдельно поприветствовал участников 62-й сессии Пагуошского движения ученых по глобальным проблемам и поздравил их с 60-летним юбилеем Движения.

Президент Казахстана остановился на проблеме распространения ядерного оружия и пагубных последствиях его использования для человечества.

- Ядерное оружие - это казнь всего человечества. У девяти государств мира содержится 16 тысяч единиц ядерного оружия. Но даже половина процента ядерных арсеналов нарушит климат и вызовет глобальный голод. Это означает саморазрушение, - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил низкий уровень доверия между основными ядерными державами, следствием которого стало отсутствие единства в мировом сообществе по вопросу глобальной ядерной безопасности.

- Казахстан сделал свой выбор. Мы - последовательные сторонники ядерного разоружения и глобальной ядерной безопасности. При этом мы полагаем, что ядерная безопасность может быть только универсальной и недискриминационной. Именно на это направлена инициатива G-GLOBAL, объединившая около 190 стран, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства выразил обеспокоенность в связи с ужесточением санкционного противостояния между США и Россией и подчеркнул важность недопущения перерастания торгово-экономических конфликтов в силовое противостояние.

- Стабильность и ядерная безопасность XXI века зависит в первую очередь от официальных ядерных держав. Отношения между ними имеют для человечества ключевое и определяющее значение. Что касается ситуации вокруг КНДР, то мы решительно поддерживаем резолюцию Совета Безопасности ООН 2371, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил необходимость возвращения в международные отношения политического доверия и системного диалога, а также рассказал о вкладе Казахстана в разрешение мировых проблем.

- Мы готовы и дальше содействовать в миротворческом направлении. В частности, Казахстан готов способствовать диалогу по разрешению кризиса на юго-востоке Украины. Мы призываем стороны конфликта найти пути его преодоления, - сказал Президент Казахстана.

Учитывая сложившуюся глобальную ситуацию, Глава государства предложил ряд идей с целью решения отдельных вопросов ядерной безопасности.

- Мы не раз указывали, что Договор о нераспространении ядерного оружия не оправдывает возлагавшихся на него надежд. В частности, страны «ядерного клуба» не раскрывают сведения о ядерных программах в добровольном порядке. Другие же страны дают МАГАТЭ исчерпывающую информацию. Необходимо сокращать дисбаланс в подходах между «ядерной пятеркой» и остальным миром. В 2020 году мировое сообщество будет отмечать 50-летие вступления в силу ДНЯО. Давайте приложим усилия, чтобы к этому сроку Договор о полном запрете ядерного оружия также вступил в силу, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Наряду с этим, Президент Казахстана предложил провести легализацию статусов всех де-факто ядерных государств и созвать Саммит стран-обладателей ядерного оружия.

Кроме этого, Глава государства указал на некоторые страны, обладающие ядерными технологиями, которые до сих пор не подписали, либо не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и обратился к их лидерам без промедления присоединиться к Договору.

- Создание зон, свободных от ядерного оружия - одно из самых эффективных средств в борьбе с его расползанием. В марте 2009 года вступил в силу Договор о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Предлагаю объединить усилия всех государств, входящих в состав безъядерных зон, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также предложил консолидировать все глобальные инициативы по вопросам антиядерного движения и выразил готовность Казахстана инициировать процесс обновления Глобального саммита по ядерной безопасности и провести его заседание в Астане.

- На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я выдвинул инициативу о достижении - к 100-летию ООН - мира без ядерного оружия. Все пункты, которые я озвучил, направлены на то, чтобы 100-летие ООН мир встретил без ядерного оружия. Своим примером мы призываем все страны, стремящиеся к ядерному оружию, сойти с этого опасного пути, - сказал Глава государства.

В завершение выступления Нурсултан Назарбаев, отметив необходимость сохранения глобальной ядерной безопасности, подчеркнул, что создаваемый в Казахстане Банк НОУ предназначен исключительно для мирного атома.