50 пар одновременно поженились в День Конституции в Актобе

Секретами семейного счастья с молодоженами поделились 50 семейных пар, проживших вместе более 25 лет





В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции, в Актобе перед облакиматом состоялась единовременная торжественная регистрация брака 50 молодых влюбленных пар.





Аким области Бердыбек Сапарбаев лично поздравил каждую новую семью и вручил свидетельства о регистрации брака.





Самый важный день свадьбы у этих пар совпал с празднованием Дня Конституции. Организаторы мероприятий решили сделать свадебное торжество - гвоздем праздника.

«Мы хотели этим обозначить то, что семья - яйчека общества. И во-вторых, празднование свадьбы в День Конституции должно стать не просто незабываемым событием для молодых людей, но и поднять патриотический дух, привить любовь к Родине», - сказала руководитель управления культуры Маржан Корганбаева.

Не выбирали, а так совпало, говорят новоявленные супруги о дате свадьбы. Однако они рады, что их поздравляет народ и лично аким области Бердыбек Сапарбаев.



«Мы познакомились в кино. 3 года дружили. В этом году решили пожениться. Чтобы семья была крепкой нужно взаимопонимание», - отметил жених Артур.

Секретами семейного счастья с молодоженами поделились 50 семейных пар, проживших вместе более 25 лет. В их числе и чета Бахита и Ольги Избасаровых, празднующие 65-летие совместной жизни. Они вручили молодым символические подарки и дали слова напутствия.





Волнительный момент. На вопрос сотрудника ЗАГСа: «Согласны ли вы взять в мужья, жены…» - молодожены ответили хором. В завершение мероприятия по традиции молодожены станцевали свадебный вальс и запустили в небо шары в форме сердец.



