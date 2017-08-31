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50 пар одновременно поженились в День Конституции в Актобе

31 августа 2017, 09:30

Молодожен лично поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев.

Секретами семейного счастья с молодоженами поделились 50 семейных пар, проживших вместе более 25 лет, передает BNews.kz.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции, в Актобе перед облакиматом состоялась единовременная торжественная регистрация брака 50 молодых влюбленных пар.

Аким области Бердыбек Сапарбаев лично поздравил каждую новую семью и вручил свидетельства о регистрации брака.



Самый важный день свадьбы у этих пар совпал с празднованием Дня Конституции. Организаторы мероприятий решили сделать свадебное торжество - гвоздем праздника.

«Мы хотели этим обозначить то, что семья - яйчека общества. И во-вторых, празднование свадьбы в День Конституции должно стать не просто незабываемым событием для молодых людей, но и поднять патриотический дух, привить любовь к Родине», - сказала руководитель управления культуры Маржан Корганбаева.

Не выбирали, а так совпало, говорят новоявленные супруги о дате свадьбы. Однако они рады, что их поздравляет народ и лично аким области Бердыбек Сапарбаев.

«Мы познакомились в кино. 3 года дружили. В этом году решили пожениться. Чтобы семья была крепкой нужно взаимопонимание», - отметил жених Артур.

Секретами семейного счастья с молодоженами поделились 50 семейных пар, проживших вместе более 25 лет. В их числе и чета Бахита и Ольги Избасаровых, празднующие 65-летие совместной жизни. Они вручили молодым символические подарки и дали слова напутствия.

Волнительный момент. На вопрос сотрудника ЗАГСа: «Согласны ли вы взять в мужья, жены…» - молодожены ответили хором. В завершение мероприятия по традиции молодожены станцевали свадебный вальс и запустили в небо шары в форме сердец.

Фото пресс-службы акима Актюбинской области

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